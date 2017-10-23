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  • Бабаев – о судействе в матче ЦСКА – «Зенит»: «Не хочется это комментировать. Уже поднадоело»

Бабаев – о судействе в матче ЦСКА – «Зенит»: «Не хочется это комментировать. Уже поднадоело»

23 октября 2017, 01:45
18

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил судейство в матче 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

В данной встрече игрокам обеих команд было показано девять желтых карточек.

«Не хочется комментировать судейство. Честно говоря, уже поднадоело. Много разговоров, а шагов к улучшению ситуации, к сожалению, мало. Мы понимаем, что судьи тоже люди и ошибаются, но когда с первых минут принимаются достаточно спорные решения и несколько игроков сразу же подвисают на желтых карточках – это не совсем правильно.

Тем более было понятно, что матч будет непростой, и руководство судейского корпуса провело какой-то инструктаж. Но не хочется говорить о судействе. Игра была хорошей», – сказал Бабаев.

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Бабаев Роман
Комментарии (18)
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Almazovich
1508714219
Ужас какой-то! Судью на мыло!!!
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sergeicozakov
1508716079
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Финт
1508717711
Нормально он отсудил,всё вы везде подводные камни ищите,вот это надоело.
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ateist90
1508728618
Поднадоело что? То что в ворота ЦСКА не назначили пенальти за чистую игру рукой Фернандеса? Или в полне справедливые желтые карточки поднадоело получать? А в целом игра была хороша, настрой у коней в первом тайме конечно бешеный был а во втором силы кончились. Если не брать в расчет не назначенный пенальти, то счет по игре;)
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mamba9090909
1508732235
Игра была хорошей?!!! Да не было никакой игры. Высокий процент неточных передач, с обеих сторон, отсутствие техники игры, сутолока, сбивание в кучу............... Карпин был точен, охарактеризовав однажды подобную игру, очень метким выражением - Игра была равна, ........... и т.д.
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filosof sparty
1508735985
Не согласен со многими здесь. Игра была хороша! А судейство плохим
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Антибиотик
1508737724
Как по мне, то игра вообще ни о чем. По три удара в створ ворот и много не нужной беготни.
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alp
1508740421
уж не конявым о судействе тереть.. тем более, что у ЦСКА как минимум васин на красную два раза набегал
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paracetamol
1508740722
Хамить меньше надо! Полкоманды коней на первых минутах обступило арбитра и пыталось оказать на него давление. И материли, и толкали...! Выгнать надо было сразу парочку.
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pul
1508746169
из за неадекватного судейства ЦСКА лишили 3 очков.бомжи отскочили...не покажи судья карточек за то что игроки цска несовершали попали бы с крупным счётом. ну и где тут чемпион бомжи команда которую тянут за уши .правильно! потраченные бабки же надо отбить..
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