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    Бабаев – о судействе в матче ЦСКА – «Зенит»: «Не хочется это комментировать. Уже поднадоело»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил судейство в матче 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

    В данной встрече игрокам обеих команд было показано девять желтых карточек.

    «Не хочется комментировать судейство. Честно говоря, уже поднадоело. Много разговоров, а шагов к улучшению ситуации, к сожалению, мало. Мы понимаем, что судьи тоже люди и ошибаются, но когда с первых минут принимаются достаточно спорные решения и несколько игроков сразу же подвисают на желтых карточках – это не совсем правильно.

    Тем более было понятно, что матч будет непростой, и руководство судейского корпуса провело какой-то инструктаж. Но не хочется говорить о судействе. Игра была хорошей», – сказал Бабаев.

    ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.10.2017 01:45
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +60

      pul 23 октября 2017, 11:09

      из за неадекватного судейства ЦСКА лишили 3 очков.бомжи отскочили...не покажи судья карточек за то что игроки цска несовершали попали бы с крупным счётом. ну и где тут чемпион бомжи команда которую тянут за уши .правильно! потраченные бабки же надо отбить..

      0
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 23 октября 2017, 09:38

      Хамить меньше надо! Полкоманды коней на первых минутах обступило арбитра и пыталось оказать на него давление. И материли, и толкали...! Выгнать надо было сразу парочку.

      5
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      Рейтинг: +11358

      alp 23 октября 2017, 09:33

      уж не конявым о судействе тереть.. тем более, что у ЦСКА как минимум васин на красную два раза набегал

      4
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 23 октября 2017, 09:12

      что сказать, судью то же человеки, и им свойственно ошибаться, но чего то это уже становиться системой, почти в каждом матче...

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 23 октября 2017, 08:59

      У каждого своя правда: у руководителей и тренеров команд-одна,у игроков-другая,у судей-третья,причем каждый по-своему прав! Игра получилась боевая,обе команды стремились уж точно не проиграть и им это удалось,причем большей частью за счет взаимного прессинга,который без нарушения правил редко бывает! А судья гасил эти нарушения и эмоции желтыми карточками и ему это удалось!

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 23 октября 2017, 08:48

      Как по мне, то игра вообще ни о чем. По три удара в створ ворот и много не нужной беготни.

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 октября 2017, 08:19

      Не согласен со многими здесь. Игра была хороша! А судейство плохим

      2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 23 октября 2017, 08:13

      хватит ныть девочки

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 октября 2017, 08:13

      скучно уже...

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      Рейтинг: +6980

      mamba9090909 23 октября 2017, 07:17

      Игра была хорошей?!!! Да не было никакой игры. Высокий процент неточных передач, с обеих сторон, отсутствие техники игры, сутолока, сбивание в кучу............... Карпин был точен, охарактеризовав однажды подобную игру, очень метким выражением - Игра была равна, ........... и т.д.

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