Бабаев – о судействе в матче ЦСКА – «Зенит»: «Не хочется это комментировать. Уже поднадоело»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил судейство в матче 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

В данной встрече игрокам обеих команд было показано девять желтых карточек.

«Не хочется комментировать судейство. Честно говоря, уже поднадоело. Много разговоров, а шагов к улучшению ситуации, к сожалению, мало. Мы понимаем, что судьи тоже люди и ошибаются, но когда с первых минут принимаются достаточно спорные решения и несколько игроков сразу же подвисают на желтых карточках – это не совсем правильно.

Тем более было понятно, что матч будет непростой, и руководство судейского корпуса провело какой-то инструктаж. Но не хочется говорить о судействе. Игра была хорошей», – сказал Бабаев.

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?