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Пономарев: «Не верю, что ЦСКА прервет безвыигрышную серию»

22 октября 2017, 14:08
2

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата Росиии между ЦСКА и «Зенитом».

«Тревожные ожидания от матча ЦСКА – «Зенит». Последнюю игру «армейцы» проиграли, причем по всем статьям, но зато в последнем туре РФПЛ еле-еле выиграли у «Краснодара» — 1:0.

«Зенит» же против «Арсенала» проиграл у себя на поле. Какая-то ненормальная ситуация складывается. И петербуржцы, и «армейцы» будут играть очень осторожно. Думаю, ЦСКА сыграет вничью. И слава богу! Это будет хороший результат для красно-синих.

Не верю, что удастся прервать безвыигрышную серию. Совсем не могу сказать, что сегодня ЦСКА обыграет «Зенит». Просто нечем обыгрывать. На контратаках «Зенит» вряд ли попадется, все-таки опытная команда. Поэтому рассчитываю на 0:0 или 1:1. Добиться такого результата ЦСКА может только за счет одной обороны. Других вариантов на сегодня нет», — сказал Пономарев.

Матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в 16:30. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Пономарев Владимир
Комментарии (2)
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Dominator777
1508671327
Ничья для армейцев в этом матче, с учетом проблем в команде (травмы, короткая скамейка, пенсионеры и т.д.) равносильна победе.
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dyema
1508675887
0-2 Только победа!!!
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