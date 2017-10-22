Пономарев: «Не верю, что ЦСКА прервет безвыигрышную серию»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата Росиии между ЦСКА и «Зенитом».

«Тревожные ожидания от матча ЦСКА – «Зенит». Последнюю игру «армейцы» проиграли, причем по всем статьям, но зато в последнем туре РФПЛ еле-еле выиграли у «Краснодара» — 1:0.

«Зенит» же против «Арсенала» проиграл у себя на поле. Какая-то ненормальная ситуация складывается. И петербуржцы, и «армейцы» будут играть очень осторожно. Думаю, ЦСКА сыграет вничью. И слава богу! Это будет хороший результат для красно-синих.

Не верю, что удастся прервать безвыигрышную серию. Совсем не могу сказать, что сегодня ЦСКА обыграет «Зенит». Просто нечем обыгрывать. На контратаках «Зенит» вряд ли попадется, все-таки опытная команда. Поэтому рассчитываю на 0:0 или 1:1. Добиться такого результата ЦСКА может только за счет одной обороны. Других вариантов на сегодня нет», — сказал Пономарев.

Матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в 16:30. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.