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    Пономарев: «Не верю, что ЦСКА прервет безвыигрышную серию»

    Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата Росиии между ЦСКА и «Зенитом».

    «Тревожные ожидания от матча ЦСКА – «Зенит». Последнюю игру «армейцы» проиграли, причем по всем статьям, но зато в последнем туре РФПЛ еле-еле выиграли у «Краснодара» — 1:0.

    «Зенит» же против «Арсенала» проиграл у себя на поле. Какая-то ненормальная ситуация складывается. И петербуржцы, и «армейцы» будут играть очень осторожно. Думаю, ЦСКА сыграет вничью. И слава богу! Это будет хороший результат для красно-синих.

    Не верю, что удастся прервать безвыигрышную серию. Совсем не могу сказать, что сегодня ЦСКА обыграет «Зенит». Просто нечем обыгрывать. На контратаках «Зенит» вряд ли попадется, все-таки опытная команда. Поэтому рассчитываю на 0:0 или 1:1. Добиться такого результата ЦСКА может только за счет одной обороны. Других вариантов на сегодня нет», — сказал Пономарев.

    Матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в 16:30. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2017 14:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 22 октября 2017, 15:38

      0-2
      Только победа!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13754

      Dominator777 22 октября 2017, 14:22

      Ничья для армейцев в этом матче, с учетом проблем в команде (травмы, короткая скамейка, пенсионеры и т.д.) равносильна победе.

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