Гвардиола: «Я счастлив продолжать наш победный путь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Бернли» (3:0) в матче девятого тура АПЛ. «Сити» одержал уже 11 побед подряд.

«Очередной отличный результат: во втором тайме мы очень хорошо играли. Мы много контролируем мяч, а после второго и третьего гола игра и вовсе закончилась. Я счастлив продолжать наш победный путь.

Это еще один матч без пропущенных голов, что для нас очень важно. Мы можем забивать много. Мы были стабильны как в атаке, так и в защите.

Клубный рекорд из 11 побед подряд? Это имеет значение, если вы получаете какой-то титул. Но, конечно, победить 11 раз подряд непросто, так что это хорошо», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» идет на первом месте в турнирной таблице с 25 очками. У ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — 20 очков