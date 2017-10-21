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    Гвардиола: «Я счастлив продолжать наш победный путь»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над «Бернли» (3:0) в матче девятого тура АПЛ. «Сити» одержал уже 11 побед подряд.

    «Очередной отличный результат: во втором тайме мы очень хорошо играли. Мы много контролируем мяч, а после второго и третьего гола игра и вовсе закончилась. Я счастлив продолжать наш победный путь.

    Это еще один матч без пропущенных голов, что для нас очень важно. Мы можем забивать много. Мы были стабильны как в атаке, так и в защите.

    Клубный рекорд из 11 побед подряд? Это имеет значение, если вы получаете какой-то титул. Но, конечно, победить 11 раз подряд непросто, так что это хорошо», – сказал Гвардиола.

    «Манчестер Сити» идет на первом месте в турнирной таблице с 25 очками. У ближайшего преследователя — «Манчестер Юнайтед» — 20 очков

    Источник: BBC

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    21.10.2017 19:39
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