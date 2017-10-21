Бердыев — после ничьей с «Динамо»: «Если будет результат, будут болельщики»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал действия нападающего Сердара Азмуна в матче 14-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0). Также он выразил надежду, что следующий матч его команда проведет качественнее.

– Почему на «Рубин» ходит так мало зрителей?

– Результат. Если будет результат, то будут болельщики.

– Почему Азмун никак не может забить?

– Такой период был у Азмуна в «Ростове». Он много не забивал, но потом его прорвало. Он начал забивать и в чемпионате и в Лиге чемпионов. Жалко, что теряем очки.

– Можно ли ждать, следующий матч «Рубин» начнет так, как начинал этот?

– Надеемся, что следующий матч начнем качественнее. В атаке вырисовывается тройка Канунников, Азмун, Жемалетдинов. Как повышать качество реализации? Только работать – другого варианта нет. На тренировках есть улучшение. Верю, что скоро все наладится.

«Рубин» после 14 туров занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.