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    Бердыев — после ничьей с «Динамо»: «Если будет результат, будут болельщики»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал действия нападающего Сердара Азмуна в матче 14-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0). Также он выразил надежду, что следующий матч его команда проведет качественнее.

    Почему на «Рубин» ходит так мало зрителей?

    – Результат. Если будет результат, то будут болельщики.

    Почему Азмун никак не может забить?

    – Такой период был у Азмуна в «Ростове». Он много не забивал, но потом его прорвало. Он начал забивать и в чемпионате и в Лиге чемпионов. Жалко, что теряем очки.

    Можно ли ждать, следующий матч «Рубин» начнет так, как начинал этот?

    – Надеемся, что следующий матч начнем качественнее. В атаке вырисовывается тройка Канунников, Азмун, Жемалетдинов. Как повышать качество реализации? Только работать – другого варианта нет. На тренировках есть улучшение. Верю, что скоро все наладится.

    «Рубин» после 14 туров занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2017 19:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 21 октября 2017, 21:25

      Вот всегда говорил, что тренер - дело десятое, а КОМАНДА - ВСЁ!!! Вот и Бердыев НИЧЕГО не может сделать, ибо игроки делают счёт!!!! А носились с ним....нашли , БЛИН, суперзвезду... ТЬФУ!!!

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 октября 2017, 21:22

      Да причем здесь игра то?Замерзнуть насмерть там от холода.

      0
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 21 октября 2017, 19:14

      Грустно за Рубин.

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