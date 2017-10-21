Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бердыев — после ничьей с «Динамо»: «Если будет результат, будут болельщики»

Бердыев — после ничьей с «Динамо»: «Если будет результат, будут болельщики»

21 октября 2017, 19:07
3

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал действия нападающего Сердара Азмуна в матче 14-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0). Также он выразил надежду, что следующий матч его команда проведет качественнее.

Почему на «Рубин» ходит так мало зрителей?

– Результат. Если будет результат, то будут болельщики.

Почему Азмун никак не может забить?

– Такой период был у Азмуна в «Ростове». Он много не забивал, но потом его прорвало. Он начал забивать и в чемпионате и в Лиге чемпионов. Жалко, что теряем очки.

Можно ли ждать, следующий матч «Рубин» начнет так, как начинал этот?

– Надеемся, что следующий матч начнем качественнее. В атаке вырисовывается тройка Канунников, Азмун, Жемалетдинов. Как повышать качество реализации? Только работать – другого варианта нет. На тренировках есть улучшение. Верю, что скоро все наладится.

«Рубин» после 14 туров занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Бердыев Курбан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skrudg
1508602469
Грустно за Рубин.
Ответить
Pourport
1508610149
Да причем здесь игра то?Замерзнуть насмерть там от холода.
Ответить
Правдоруб100
1508610325
Вот всегда говорил, что тренер - дело десятое, а КОМАНДА - ВСЁ!!! Вот и Бердыев НИЧЕГО не может сделать, ибо игроки делают счёт!!!! А носились с ним....нашли , БЛИН, суперзвезду... ТЬФУ!!!
Ответить
Главные новости
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
1
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
1
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
9
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
8
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
4
Все новости
Все новости
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
1
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
4
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
9
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
7
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
25
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+