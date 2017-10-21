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    Канунников и Лестьенн – в атаке «Рубина», Ташаев и Бечирай сыграют впереди у «Динамо»

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» на матч 14-го тура РФПЛ.

    «Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев, М’Вила, Лестьенн, Канунников.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Бечирай.

    Поединок состоится на стадионе «Казань Арена» сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    21.10.2017 15:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 21 октября 2017, 15:30

      Будет игра не составов, а нервов!!..
      Рубину - надо, а Динамо - необходимо!!!

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > insider_retro 21 октября 2017, 17:26

      первый тайм прошёл, я даже не узнал, что такое нервы, как свои, так и футболистов...
      в этом сезоне Бердыев "не уговорит" своих подопечных играть...
      не знаю, что там с финансовой стороны, говорят, что опять не ладно( хотя в том году было покупок выше крыши, а стало быть было "ладно"), но такую полузащиту "нах не надь"..
      сезон можно просто посмотреть на другие команды, а не на это тесто....

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > семёнычев 21 октября 2017, 17:30

      Я как-то грешным дело надеялся, что Динамо будет рыть землю... Увы... Вот Челси рыл, дабы не опозорится... Нашим редко бывает стыдно...

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