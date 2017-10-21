Канунников и Лестьенн – в атаке «Рубина», Ташаев и Бечирай сыграют впереди у «Динамо»

Будет игра не составов, а нервов!!..
Рубину - надо, а Динамо - необходимо!!!
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» на матч 14-го тура РФПЛ.
«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев, М’Вила, Лестьенн, Канунников.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Бечирай.
Поединок состоится на стадионе «Казань Арена» сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.
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