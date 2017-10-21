Гол Педро «Уотфорду» стал 8-тысячным в истории «Челси»

«Челси» в рамках 9-го тура чемпионата Англии принимает «Уотфорд».
На 12-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Педро. Гол испанца стал 8-тысячным с момента основания лондонского клуба 10-го марта 1905 года.
30-летний хавбек выступает за синих с августа 2015 года. Сумма перехода из «Барселоны» составила 27 миллионов евро. Педро забил третий гол в 11-м матче всех турниров в текущем сезоне.
За событиями встречи на «Стэмфорд Бридж» можно следить здесь.
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Источник: ФК «Челси»