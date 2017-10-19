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    Бердыев: «В «Рубине» есть игроки, которые потеряли форму и кондиции»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России против московского «Динамо».

    Специалист подчеркнул, что его команда раскрепостились после победы в предыдущем туре над «Ростовом».

    – Первая победа психологически что-то изменила?

    – Да, безусловно. Она повлияла и даже в концовке игры видно было, что ребята играли только на удержание. У них в голове была только мысль удержать эту победный счет и ни о чем другом они не думали. Есть удовлетворение и немножко раскрепостились. Думаю, сейчас немножко полегче будет.

    – Сильные и слабые стороны «Динамо»?

    – Разбирали как обычно. У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Хотелось бы отметить определенный эмоциональный подъем, так как в клуб вернулся знакомый тренер, которых их знает, его знают. Победа, которая была, безусловно, вдохновит. Мы серьезно готовимся.

    – Вы уже определились с составом? Видно, что Рочина и Сонг играют все меньше...

    – Есть определенная группа игроков, которые по разным причинам потеряли форму и кондиции. Если говорить о Сонге, то это семейные проблемы были. Слава богу, все решено. Что касается других, то мы сейчас в этот перерыв хорошо достаточно поработали и у нас главная головная боль – кого ставить.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    19.10.2017 18:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 21 октября 2017, 09:32

      Рубин: Динамо 2-0.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 октября 2017, 20:50

      Какие проблем то?Старый хитрый лис с чётками)
      Проблемные команды на юге Ростов не выигрывают!Однако с Динамо действительно интересно)

      -1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 20 октября 2017, 14:24

      Удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 19 октября 2017, 18:39

      ...Курбан Бикеевич,ждём только ПОБЕДУ над Динамо. РУБИН вперёд!!!

      4
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      Рейтинг: +105

      Ден Батонг 19 октября 2017, 18:39

      сплавить готовит Курбанушка в зимнее трансферное окно "некондицию"

      0
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