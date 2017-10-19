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  • Бердыев: «В «Рубине» есть игроки, которые потеряли форму и кондиции»

Бердыев: «В «Рубине» есть игроки, которые потеряли форму и кондиции»

19 октября 2017, 18:18
5

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России против московского «Динамо».

Специалист подчеркнул, что его команда раскрепостились после победы в предыдущем туре над «Ростовом».

– Первая победа психологически что-то изменила?

– Да, безусловно. Она повлияла и даже в концовке игры видно было, что ребята играли только на удержание. У них в голове была только мысль удержать эту победный счет и ни о чем другом они не думали. Есть удовлетворение и немножко раскрепостились. Думаю, сейчас немножко полегче будет.

– Сильные и слабые стороны «Динамо»?

– Разбирали как обычно. У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Хотелось бы отметить определенный эмоциональный подъем, так как в клуб вернулся знакомый тренер, которых их знает, его знают. Победа, которая была, безусловно, вдохновит. Мы серьезно готовимся.

– Вы уже определились с составом? Видно, что Рочина и Сонг играют все меньше...

– Есть определенная группа игроков, которые по разным причинам потеряли форму и кондиции. Если говорить о Сонге, то это семейные проблемы были. Слава богу, все решено. Что касается других, то мы сейчас в этот перерыв хорошо достаточно поработали и у нас главная головная боль – кого ставить.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Бердыев Курбан
Комментарии (5)
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Ден Батонг
1508427557
сплавить готовит Курбанушка в зимнее трансферное окно "некондицию"
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FaTeK1945ru
1508427587
...Курбан Бикеевич,ждём только ПОБЕДУ над Динамо. РУБИН вперёд!!!
Ответить
rubinovyi2
1508498686
Удачи!
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Pourport
1508521823
Какие проблем то?Старый хитрый лис с чётками) Проблемные команды на юге Ростов не выигрывают!Однако с Динамо действительно интересно)
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ВАХА ZOV
1508567521
Рубин: Динамо 2-0.
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