Бердыев: «В «Рубине» есть игроки, которые потеряли форму и кондиции»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России против московского «Динамо».

Специалист подчеркнул, что его команда раскрепостились после победы в предыдущем туре над «Ростовом».

– Первая победа психологически что-то изменила?

– Да, безусловно. Она повлияла и даже в концовке игры видно было, что ребята играли только на удержание. У них в голове была только мысль удержать эту победный счет и ни о чем другом они не думали. Есть удовлетворение и немножко раскрепостились. Думаю, сейчас немножко полегче будет.

– Сильные и слабые стороны «Динамо»?

– Разбирали как обычно. У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Хотелось бы отметить определенный эмоциональный подъем, так как в клуб вернулся знакомый тренер, которых их знает, его знают. Победа, которая была, безусловно, вдохновит. Мы серьезно готовимся.

– Вы уже определились с составом? Видно, что Рочина и Сонг играют все меньше...

– Есть определенная группа игроков, которые по разным причинам потеряли форму и кондиции. Если говорить о Сонге, то это семейные проблемы были. Слава богу, все решено. Что касается других, то мы сейчас в этот перерыв хорошо достаточно поработали и у нас главная головная боль – кого ставить.