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    Гончаренко: «Первый тайм матча с «Базелем»? Даже игрой это не могу назвать – как-то все трусливо»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал действия своих футболистов в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2).

    После данного поражения московский клуб расположился на третьем месте в турнирной таблице группы А, имея в активе три очка.

    «Мы очень плохо провели первый тайм. Даже не могу припомнить, чтобы настолько плохо играли. Даже игрой не могу назвать то, что было, – это как-то все трусливо. Во втором тайме путем изменения схемы давление возросло, но его не хватило, чтобы создавать опасные моменты. Были только кое-какие подходы.

    Надо сказать, что игроки, которые восстановились, еще находятся в плохой форме. Может быть, в этом причина. Но каких-то оправданий не хочется искать, поскольку когда ты атакуешь много позиционно, то оголяешь зоны и получаешь контратаки. С контратаки мы и пропустили», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

    ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2017 00:02
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 19 октября 2017, 13:50

      При Слуцком такого не было

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 11:52

      пока ситуация в команде не измениться так и будут из года в год.

      1
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      Рейтинг: +467

      Vratarь 19 октября 2017, 11:52

      Карабах - Атлетико М 0:0

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 19 октября 2017, 08:28

      ЦСКА как всегда на поле ловит конский топот.

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 19 октября 2017, 08:25

      Вообще швейцарцы молодцы...Базель из года в год неплохо себя показывает,Янг Бойз вон интересно играет,и не сказать ведь что их чемпионат наполнен звёздами

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 19 октября 2017, 08:11

      Такое ощущение,что ЦСКА не готовился к игре с Базелем. Гости,наоборот-готовились и знали,каждый свой маневр.Связали неуклюжих армейцев высоким прессингом и давали прикурить оборонцам скоростными проходами. Полный провал.Гончаренко выглядит несерьёзно со своей мимикой.Как школьник.

      2
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      Рейтинг: +13

      Agronavt 19 октября 2017, 07:39

      Тут вся игра неочем

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 19 октября 2017, 07:31

      2 тайм тоже ниочем.

      1
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      Рейтинг: -17

      Марсович 19 октября 2017, 07:29

      Где Березуцкий, там просер

      -2
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      Рейтинг: +30

      DKGOM 19 октября 2017, 06:43

      А что вы хотели? Если нет толкового форварда - голов не забьешь.

      2
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