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  • Гончаренко: «Первый тайм матча с «Базелем»? Даже игрой это не могу назвать – как-то все трусливо»

Гончаренко: «Первый тайм матча с «Базелем»? Даже игрой это не могу назвать – как-то все трусливо»

19 октября 2017, 00:02
34

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал действия своих футболистов в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2).

После данного поражения московский клуб расположился на третьем месте в турнирной таблице группы А, имея в активе три очка.

«Мы очень плохо провели первый тайм. Даже не могу припомнить, чтобы настолько плохо играли. Даже игрой не могу назвать то, что было, – это как-то все трусливо. Во втором тайме путем изменения схемы давление возросло, но его не хватило, чтобы создавать опасные моменты. Были только кое-какие подходы.

Надо сказать, что игроки, которые восстановились, еще находятся в плохой форме. Может быть, в этом причина. Но каких-то оправданий не хочется искать, поскольку когда ты атакуешь много позиционно, то оголяешь зоны и получаешь контратаки. С контратаки мы и пропустили», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Базель Гончаренко Виктор
Комментарии (34)
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Italian_93
1508360804
Вали из команды мешок, сбагрил Тошича олень, а баранов Оланаре и Миланова оставил, да дигера Васина в состав пропихнул по которому ФНЛ плачет, учись у Спартака и Зенита
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пряник929
1508361088
Ни разу никто из миллионеров не попал в створ.... позор!!!
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insider_retro
1508361144
Одно можно не в укор Виктору Михайловиче сказать - мудохается с тем, что есть... Витиньо сначала сплавленный, вернулся и теперь, типа, бессменная надёжа в атаке... Где он был сегодня?!.. Про стоячих защитников уже говорено-переговорено... Тупо, не спортивно, но без денег пока никак... И никаких проблесков...
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mishkahaker
1508361948
Не ругайте Витю. С кем ему играть? Ругайте Ленноровича, который на шару прокатить хочет и бабосиков ещё в лиге загрести. Но так не бывает. Надо хоть что-то в команду вкладывать. Я всегда за ЦСКА болел и за хоккейный и за футбольный. Дед покойный привил. Но сейчас у нас в Беларуси, когда Витя стал главным, болельщиков ЦСКА много прибавилось. Он не виноват. Я уверен, что он и так с этим составом делает невозможное. Просто наверное возразить руководству не позволяет воспитание.
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sevsor
1508362797
С приходом Гончаренко не видно, что ЦСКА прогрессирует, наверное, рановато ему доверили руководство "топовой" командой нашего чемпионата...пусть сначала попробовал бы себя в ФНЛ, опыта поднабрался и уж потом...а так, почти сразу из белорусского чемпионата, да "в князи"...не очень получается.
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multiscan
1508363088
Пора отправлять на пенсию "берёзовых братанов" и Игнашевича - дедушки уже не тянут. Опять сегодня наступили на старые и уже ржавые грабли - нет никакой атаки и дырищи в обороне! Гончаренко такой серьёзный клуб как ЦСКА не тянет!
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mishkahaker
1508363252
А как он Кубань, Урал, Уфу поднимал? Или Вы не следите за его работой?
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арейская
1508370425
И кто-же их так напугал перед игрой, что за 90 минут в себя прийти не смогли?
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Gerero2198
1508382533
Что-то не слышно местного эксперта, который "кипятком ссал" когда Слуцкий ушёл. Хотелось бы у него поинтересоваться, что он про нынешнюю игру ЦСКА скажет. Как можно отняв мяч на своей половине не бежать в атаку, а устраивать перепасы поперёк поля, а то игроки Базеля не все успели вернуться.
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sprint5
1508383108
просто Базель сильнее
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