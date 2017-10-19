Гончаренко: «Первый тайм матча с «Базелем»? Даже игрой это не могу назвать – как-то все трусливо»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал действия своих футболистов в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2).

После данного поражения московский клуб расположился на третьем месте в турнирной таблице группы А, имея в активе три очка.

«Мы очень плохо провели первый тайм. Даже не могу припомнить, чтобы настолько плохо играли. Даже игрой не могу назвать то, что было, – это как-то все трусливо. Во втором тайме путем изменения схемы давление возросло, но его не хватило, чтобы создавать опасные моменты. Были только кое-какие подходы.

Надо сказать, что игроки, которые восстановились, еще находятся в плохой форме. Может быть, в этом причина. Но каких-то оправданий не хочется искать, поскольку когда ты атакуешь много позиционно, то оголяешь зоны и получаешь контратаки. С контратаки мы и пропустили», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?