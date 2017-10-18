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  • Манчини: «Я согласен с Путиным, не могу быть не согласен с нашим президентом»

Манчини: «Я согласен с Путиным, не могу быть не согласен с нашим президентом»

18 октября 2017, 13:42
27

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии матча с «Русенборгом» в Лиге Европы дал оценку будущему сопернику. Специалист ожидает сложную игру.

«Это сильная команда, которая практически регулярно выступает в европейских турнирах. Нас ждет очень сложная игра. «Русенборг» хорошо подготовлен физически, так что простого матча не будет точно. К тому же у них много игроков с опытом выступления в Европе.

Слова президента России Путина о большом количестве легионеров с составе? Я согласен, не могу быть не согласен с нашим президентом», – заявил специалист.

Матч «Зенит» – «Русенборг» пройдет завтра и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит Русенборг Манчини Роберто Путин Владимир
Комментарии (27)
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FanatSerj
1508325034
"с нашим президентом" - даже у итальянцев, Путин - наш президент )))
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OfaZavr
1508325727
Манчини только на легионерах и держится во всех командах, или он приехал русский футбол поднимать))
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Сержтир
1508325864
Путин в дзюдо специалист а вот насчёт футбола как белерун в космическом корабле ни бум бум
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Grom1987
1508329463
Вагнер Лав, Халк, Промес, - это топ, а остальные легионеры не лучше наших парней! Другое дело, что у наших не всегда есть мотивация, а почему, это надо спросить у них!?
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Павел Буре
1508330663
Прогиб зафиксирован.
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Pourport
1508331136
С нашим президентом?Не с вашим?) Хотя что удивительного,плешивая моль давно является спонсором Лига Севера за сепаратизм Падании(кто знает,поймет)
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insider_retro
1508331576
С Президентом не стоит не соглашаться, правильно... Нужно выводы делать и реагировать...
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paracetamol
1508344129
Он чё, рашенское гражданство принял?
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Dellleone
1508353962
Уверен это все просто слова, ни чего не изменится.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1508367772
Вполне очевидная издёвка и причём по делу.
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