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    Манчини: «Я согласен с Путиным, не могу быть не согласен с нашим президентом»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии матча с «Русенборгом» в Лиге Европы дал оценку будущему сопернику. Специалист ожидает сложную игру.

    «Это сильная команда, которая практически регулярно выступает в европейских турнирах. Нас ждет очень сложная игра. «Русенборг» хорошо подготовлен физически, так что простого матча не будет точно. К тому же у них много игроков с опытом выступления в Европе.

    Слова президента России Путина о большом количестве легионеров с составе? Я согласен, не могу быть не согласен с нашим президентом», – заявил специалист.

    Матч «Зенит» – «Русенборг» пройдет завтра и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.10.2017 13:42
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +115

      Romirez_369 20 октября 2017, 16:05

      Он просто не уточнил, что согласен с Фурсенко.

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 19 октября 2017, 15:34

      знатно под.....бал))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 19 октября 2017, 02:02

      Вполне очевидная издёвка и причём по делу.

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 18 октября 2017, 22:12

      Уверен это все просто слова, ни чего не изменится.

      1
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 18 октября 2017, 19:28

      Он чё, рашенское гражданство принял?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +498

      Поль 18 октября 2017, 17:29

      прогиб засчитан.. или заЩита н?))

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 18 октября 2017, 17:12

      Серджо Маттарелла гаденько улыбнулся и что-то занес в черный блокнотик.

      0
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      Рейтинг: +149

      Sylpheed 18 октября 2017, 16:11

      О как...

      0
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 18 октября 2017, 15:59

      С Президентом не стоит не соглашаться, правильно... Нужно выводы делать и реагировать...

      3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 октября 2017, 15:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С нашим президентом?Не с вашим?)
      Хотя что удивительного,плешивая моль давно является спонсором Лига Севера за сепаратизм Падании(кто знает,поймет)

      -6
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