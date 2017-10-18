Манчини: «Я согласен с Путиным, не могу быть не согласен с нашим президентом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии матча с «Русенборгом» в Лиге Европы дал оценку будущему сопернику. Специалист ожидает сложную игру.

«Это сильная команда, которая практически регулярно выступает в европейских турнирах. Нас ждет очень сложная игра. «Русенборг» хорошо подготовлен физически, так что простого матча не будет точно. К тому же у них много игроков с опытом выступления в Европе.

Слова президента России Путина о большом количестве легионеров с составе? Я согласен, не могу быть не согласен с нашим президентом», – заявил специалист.

Матч «Зенит» – «Русенборг» пройдет завтра и начнется в 20:00 по московскому времени.