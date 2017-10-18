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    Рейнгольд: «Я воскрес, когда Комбаров выбил мяч из пустых ворот»

    Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал победу красно-белых в прошедшем матче Лиги чемпионов над «Севильей» настоящим украшением всего российского футбола.

    «Это был футбольный фейерверк высочайшего уровня в исполнении «Спартака». Уникальные атакующие действия в исполнении москвичей. Этот матч – украшение российского футбола. «Спартак» показал, что у нас есть футбол. Это был настоящий праздник для игроков и болельщиков.

    Я воскрес после того, как Комбаров выбил мяч из пустых ворот. По-хорошему, по футбольному воскрес. Это был переломный момент матча. Не забиваешь ты – забивают тебе. «Севилья» получила по полной. Я очень рад за «Спартак», и за характер его футболистов, которые сломали хребет сопернику.

    Каррера и его команда победила, и я всем ставлю 10 из 10. У «Спартака» мастерства выше крыши», – сказал Рейнгольд.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2017 08:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 18 октября 2017, 17:30

      - ДА!, вчера мы увидели хорошо отлаженную и слаженную красно-белую машину!!!!!, один за всех и все за одного!!!...буду очень рад , если ещё какой- нибудь наш клуб покажет подобную игру! Всех с ПОБЕДОЙ!!!

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 18 октября 2017, 13:48

      учитывая что ты рейнгольд,то скорее восстал...

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 18 октября 2017, 12:37

      воистину воскресе

      1
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      Рейтинг: +195

      Colonist 18 октября 2017, 12:06

      мы все рады! )

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 октября 2017, 12:05

      Молодец,ветеран, а то умирал и бредил уже ))

      2
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 18 октября 2017, 11:20

      мда.. дождик себя с Иисусом сравнил.. мания ..

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      Рейтинг: +100950

      zigbert 18 октября 2017, 10:53

      Этот момент,когда Комбаров выбивал мяч из пустых ворот,можно назвать ключевым в матче.Великолепная победа,каких давно не было.Молодцы!!!

      6
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      Рейтинг: +2336

      den161 18 октября 2017, 10:39

      Спартачи красавцы вчера! С победой!!!!

      6
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 18 октября 2017, 10:36

      Спартак показал вчера что умеют играть в Европейском стиле. К сожалению в нашем чемпионате мало таких команд. Да и тяжело так играть когда противник как правило строит игру от обороны. Типа главное не пропустить а гол как ни будь забьем.

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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 18 октября 2017, 10:06

      а так что умирал что ли? нельзя так нервничать в почтенном возрасте поберег бы себя

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