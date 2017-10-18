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  • Рейнгольд: «Я воскрес, когда Комбаров выбил мяч из пустых ворот»

Рейнгольд: «Я воскрес, когда Комбаров выбил мяч из пустых ворот»

18 октября 2017, 08:47
25

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал победу красно-белых в прошедшем матче Лиги чемпионов над «Севильей» настоящим украшением всего российского футбола.

«Это был футбольный фейерверк высочайшего уровня в исполнении «Спартака». Уникальные атакующие действия в исполнении москвичей. Этот матч – украшение российского футбола. «Спартак» показал, что у нас есть футбол. Это был настоящий праздник для игроков и болельщиков.

Я воскрес после того, как Комбаров выбил мяч из пустых ворот. По-хорошему, по футбольному воскрес. Это был переломный момент матча. Не забиваешь ты – забивают тебе. «Севилья» получила по полной. Я очень рад за «Спартак», и за характер его футболистов, которые сломали хребет сопернику.

Каррера и его команда победила, и я всем ставлю 10 из 10. У «Спартака» мастерства выше крыши», – сказал Рейнгольд.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Спартак Севилья Комбаров Дмитрий Рейнгольд Валерий
Комментарии (25)
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spartakuz
1508306047
Командная победа Спартака. Никто не выпадал из обоймы. Все молодцы!
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Диктор
1508306047
Флюгер хренов,если болеешь за команду то надо всегда и в трудные моменты тоже.
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oyabun
1508308491
Да, когда испанцы вначале второго тайма очень сильно прижали Спартак к воротам, признаюсь, посетила гнусная мыслишка "Ну всё! Посыпались наши..". Слава богу, парни нашли в себе силы переломить игру. За что им огромное спасибо!
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VVM1964
1508308762
А Я ЧУТЬ НЕ ПОМЕР ОТ РАДОСТИ , КОГДА ТРЕТИЙ ВЛЕТЕЛ - ВОТ ОНА , ПОБЕДА .
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SpartakSpartakSpartak
1508309187
Историческая Победа! Что-то Червиченко не слышно
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Jenea83
1508312214
Спартак показал вчера что умеют играть в Европейском стиле. К сожалению в нашем чемпионате мало таких команд. Да и тяжело так играть когда противник как правило строит игру от обороны. Типа главное не пропустить а гол как ни будь забьем.
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den161
1508312381
Спартачи красавцы вчера! С победой!!!!
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zigbert
1508313238
Этот момент,когда Комбаров выбивал мяч из пустых ворот,можно назвать ключевым в матче.Великолепная победа,каких давно не было.Молодцы!!!
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acer2003
1508317528
Молодец,ветеран, а то умирал и бредил уже ))
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RamonCSKA
1508323739
учитывая что ты рейнгольд,то скорее восстал...
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