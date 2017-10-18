Рейнгольд: «Я воскрес, когда Комбаров выбил мяч из пустых ворот»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал победу красно-белых в прошедшем матче Лиги чемпионов над «Севильей» настоящим украшением всего российского футбола.

«Это был футбольный фейерверк высочайшего уровня в исполнении «Спартака». Уникальные атакующие действия в исполнении москвичей. Этот матч – украшение российского футбола. «Спартак» показал, что у нас есть футбол. Это был настоящий праздник для игроков и болельщиков.

Я воскрес после того, как Комбаров выбил мяч из пустых ворот. По-хорошему, по футбольному воскрес. Это был переломный момент матча. Не забиваешь ты – забивают тебе. «Севилья» получила по полной. Я очень рад за «Спартак», и за характер его футболистов, которые сломали хребет сопернику.

Каррера и его команда победила, и я всем ставлю 10 из 10. У «Спартака» мастерства выше крыши», – сказал Рейнгольд.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.