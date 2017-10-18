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  • Мельников: «Мастерство игроков «Зенита» и Тулы несоизмеримо»

Мельников: «Мастерство игроков «Зенита» и Тулы несоизмеримо»

18 октября 2017, 08:04
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Бывший главный тренер «Зенита» Вячеслав Мельников назвал причины неудач команды Роберто Манчини с более слабыми соперниками. В последнем из таких команда из Санкт-Петербурга уступила на домашнем поле тульскому «Арсеналу» – 0:1.

– Вячеслав Михайлович, что случилось с «Зенитом» в матче с «Арсеналом»? Неужели не хватило тех аргентинцев, которые летали на матч отборочного турнира чемпионата мира?

– Три аргентинца летали, двое нет. Будем так говорить: прежде всего, не совсем настроился «Зенит» на этот матч. Понятно, что «Арсенал» – это тот соперник, на которого нужна особенная мотивация. Не хватило настроя и концентрации для того, чтобы сыграть удачно с аутсайдером. Сказалось, конечно, и то, что ключевые игроки – Кокорин, Кузяев, Иванович играли за свои сборные. Три аргентинца и вовсе летали за океан. То есть подготовка к «Арсеналу» была разнородной, это ощущалось. И все же мастерство игроков «Зенита» и Тулы несоизмеримо, потому на результате больше всего сказалась недооценка соперника.

– Совсем недавно приходилось слышать, что «Зенит» можно короновать досрочно. Но вот уже подтянулся ЦСКА – отставание всего 4 очка, совсем рядом «Локомотив». Два октябрьских матча с этими принципиальными соперниками завершают первый круг…

– Вполне, можно назвать эти игры ключевыми в чемпионате. Встретятся команды, которые реально претендуют на чемпионство. Оба матча будут не за 3, а за 6 очков. Я уверен, что «Зенит» к этим играм подойдет хорошо подготовленным, здесь уже недооценки не будет. А если команда Манчини настроится как надо, то, я думаю, обыграет и ЦСКА, и «Локомотив». Ведь по подбору и мастерству футболистов «Зенит» превосходит обоих соперников. Нас действительно ждут два суперматча подряд – с командами Семина и Гончаренко. Я уверен, что «Зенит» выйдет на эти встречи с хорошим настроем, все-таки это не «Арсенал», дополнительно настраивать ребят не придется. Если «Зенит» сыграет на высоком уровне, так, как мы привыкли в лучших своих матчах, то победит.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (1)
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Garrincha58
1508304227
ни ЦСКА ни Локо Зенит не обыграет мало того что одну встречу они проиграют
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