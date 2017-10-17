Лига чемпионов. «Спартак» разгромил «Севилью»

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Спартак» без особых проблем обыграл гостей из Испании – 5:1. У «Севильи» единственный мяч забил защитник Симон Кьер.

Победа позволила россиянам обойти севильцев в турнирной таблице и занять вторую строчку.

Лига чемпионов. Группа Е. 3-й тур

Спартак (Россия) – Севилья (Испания) – 5:1 (1:1) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 18; 1:1 – Кьяер, 30; 2:1 – Мельгарехо, 58; 3:1 – Глушаков, 67; 4:1 – Адриано, 74; 5:1 – Промес, 90.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов (Пашалич, 57), Самедов (Мельгарехо, 25), Адриано.

«Севилья»: Рико, Кьер, Ленгле, Крон-Дели (Васкес, 68), Бен-Йеддер (Муриэль, 82), Банега, Писсаро, Сарабия, Эскудеро, Нолито (Навас, 76), Меркадо.

Предупреждения: Джикия, 34; Фернандо, 45 – Эскудеро, 37, Писсаро, 89.

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