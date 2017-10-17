Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лига чемпионов. «Спартак» разгромил «Севилью»

    В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Спартак» без особых проблем обыграл гостей из Испании – 5:1. У «Севильи» единственный мяч забил защитник Симон Кьер.

    Победа позволила россиянам обойти севильцев в турнирной таблице и занять вторую строчку.

    Лига чемпионов. Группа Е. 3-й тур

    Спартак (Россия) – Севилья (Испания) – 5:1 (1:1) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Промес, 18; 1:1 – Кьяер, 30; 2:1 – Мельгарехо, 58; 3:1 – Глушаков, 67; 4:1 – Адриано, 74; 5:1 – Промес, 90.

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов (Пашалич, 57), Самедов (Мельгарехо, 25), Адриано.

    «Севилья»: Рико, Кьер, Ленгле, Крон-Дели (Васкес, 68), Бен-Йеддер (Муриэль, 82), Банега, Писсаро, Сарабия, Эскудеро, Нолито (Навас, 76), Меркадо.

    Предупреждения: Джикия, 34; Фернандо, 45 – Эскудеро, 37, Писсаро, 89.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2017 23:38
    Рекомендуем
    Комментарии253
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1015

      г.Онега 19 октября 2017, 09:35

      Ещё раз Спартак красавчики ,принесли очков в копилку пока Португальцы не одного)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 18 октября 2017, 20:00

      Сегодня от души поздравил знакомого-фаната Спартака! Реально-молодцы!! Я вчера поймал кайф от 5 голов Спартака!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 18 октября 2017, 19:00

      Хотелось Ещенко отметить, досталось ему за матч с Морибором и кажется особо не хвалили после матча с Ливерпулем, но какой он красавец пас выдал , и вообще сыграл хорошо, ну конечно вся команда красавцы, и Комбаров и Селихов и Мельгарехо, я смотрел на испанцев и вспоминал как они говорили что Спартак самая слабая команда в группе , утритесь теперь

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 18 октября 2017, 15:15

      Только вернулся домой с матча, с суперматча!!!! Эта атмосфера, этот реееев трибун....... это фантастика!!!!! Браво СПАРТАК!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 11:37

      Мы привыкли что нашим лишь бы продержаться да выстоять, поэтому в такое невозможно поверить! Красавцы! Можем же мы быть с ними на равных и нет пропасти в уровне. ДААААААААА!!!! УРААААААА!!!!! КРАСНО-БЕЛЫЕ БРАТЬЯ С ПОБЕДОЙ!!!!!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 11:19

      Вообще просто слов нет, хоть что ожидал но не такое. Играли на максимуме и со всей душой. Всех с победой! Молодцы!!! Молодцы!!! Молодцы!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 18 октября 2017, 10:04

      Вчера все видели самого лучшего Спартака XXI века

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      DQ1 18 октября 2017, 09:51

      Неожиданно, сказать нечего, молодцы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 18 октября 2017, 09:45

      Вперёд Спартак!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 18 октября 2017, 09:29

      Ох и заруба чувствую нас ждёт в Испании!
      Главное также биться и тогда здравствуй еврокубковая весна в ЛЧ!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26817

      slavutiq70 > Томь вперёд 18 октября 2017, 09:46

      В Испании конечно будет тяжко,,,,ну а сегодня просто спасибо парням за полученное удовольствие,,,давно такого не испытывал,,за времён побед над Реалом,

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11