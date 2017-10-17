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Лига чемпионов. «Спартак» разгромил «Севилью»

17 октября 2017, 23:38
266

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Спартак» без особых проблем обыграл гостей из Испании – 5:1. У «Севильи» единственный мяч забил защитник Симон Кьер.

Победа позволила россиянам обойти севильцев в турнирной таблице и занять вторую строчку.

Лига чемпионов. Группа Е. 3-й тур

Спартак (Россия) – Севилья (Испания) – 5:1 (1:1) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 18; 1:1 – Кьяер, 30; 2:1 – Мельгарехо, 58; 3:1 – Глушаков, 67; 4:1 – Адриано, 74; 5:1 – Промес, 90.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов (Пашалич, 57), Самедов (Мельгарехо, 25), Адриано.

«Севилья»: Рико, Кьер, Ленгле, Крон-Дели (Васкес, 68), Бен-Йеддер (Муриэль, 82), Банега, Писсаро, Сарабия, Эскудеро, Нолито (Навас, 76), Меркадо.

Предупреждения: Джикия, 34; Фернандо, 45 – Эскудеро, 37, Писсаро, 89.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Спартак Севилья
Комментарии (266)
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BRO_football
1508273256
Фу Севилья! Стыд и позор! Так жидко обосраться с таким соперником это нужно постараться. Где тот Спартак, который играл с Тосно и Анжи? Где ляпы? Где Кутепов и пропуски на последних минутах? Неужели Спартак начал учиться на своих ошибках?
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FCSM#REDWHITE#
1508273289
САЛАМ БРАТЬЯМ ИЗ ГРУЗИИ ПОЗДРАВЛЯЮ КРАСНО-БЕЛЫХ С ПОБЕДОЙ СПАСИБО СПАРТАК! где "ЭТИ" обсуждаете нас дальше так мы еще мощнее становимся!
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cska-62
1508273312
Фантастический матч! Предельная самоотдача победила класс! Весь первый тайм «Севилья» играла острее, а в начале второго тайма, казалось, просто раздавила красно-белых…. Но как Феникс, восставший из пепла, «Спартак» выдержал напор и показал, как он может играть в одно касание на контратаках. 5:1! Если бы мне кто-нибудь сказал про этот итоговый счёт минуте на 55 матча, то я повертел бы пальцем у виска… Промес, забивший два мяча и сделавший две результативные передачи, конечно, главный герой матча. Но как не отметить Селихова, Джикиа, Комбарова, Ещенко, Глушакова и прочих игроков, сыгравших на пределе возможного! Очень удачно вышли на замену Мельгарехо и Пашалич, за что нужно благодарить Карреру. Красно-белых с фантастической победой! И реальной уже борьбой за выход в плей-офф Лиги Чемпионов!
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oyabun
1508273454
А Комбаров то?! Сначала из пустых ворот выбил мяч, потом голевую передачу сделал. Селихов - 4 сейва. Промес - 2 гола, Мельгарехо - Джокер Супер!!
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Mr Rikko
1508273493
Свинтусы, с победой! Это было нечто! Раскатали испанцев катком по молекулам... Так держать! Этот бой выйгран, но впереди еще ответка в гостях. Только не расслабляться, ну а сегодня всем праздновать! З.Ы. бум надеяться, что и ЦСКА завтра, и Локо, и родной Зенит:)послезавтра так же выйграють свои матчи!
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спартач 23рус
1508273508
Лучший матч за последние годы . СПАСИБО МАССИМО !!!!!
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_Marqella_
1508273522
Отличная игра,спартачей с победой !!!
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Супермачо
1508273630
Все красавцы, все до единого. Когда начался матч, я почувствовал совершенно другой расклад, чем с "Ливерпулем". Уверенно играли, а не отбивались. Передушили испанцев. Избежали всегдашней болезни наших команд в еврокубках, когда заранее что-то надломлено внутри, присутствует боязнь соперника. Дали сопернику в пятак!!!
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APchelov
1508274411
Спартак порадовал! Сегодня я хрюшек уважаю и поздравляю!!! Даже сам хрюкаю от удовольствия )
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Ден 781
1508276724
Где этот призедент Арарата который говорил что если Спартак наберёт больше 3 очков, то он в футболе не разбирается ???? Где этот жирный червяк который говорил что Севилья покажет Спартаку как надо играть ???? Так вот два мудака, вы про Спартак больше ни слова, ибо вы жидко обделались
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