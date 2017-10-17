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    Хески считает, что Коутиньо перейдет в «Барселону»

    Бывший форвард английского «Ливерпуля» Эмил Хески высказал мнение, что нынешний полузащитник «красных» Филиппе Коутиньо в скором времени все же перейдет в «Барселону». Напомним, что летом каталонцы не смогли осуществить сделку.

    «На мой взгляд, бразильцу лучше остаться в Англии, но, скорее всего, он все-таки переедет в Каталонию. Почти всегда, когда на игроков АПЛ выходят из «Реала» или «Барселоны», сделки рано или поздно осуществляются», – сказал специалист Daily Express.

    Хески выступал за «Ливерпуль» с 2000 по 2004 годы (150 матчей в АПЛ, 39 голов).

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2017 21:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 18 октября 2017, 05:47

      и правильно сделает, зачем ему к петушку переходить, чтоб пенальти зарабатывать и отдавать бить ему?! ))))

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