Хески считает, что Коутиньо перейдет в «Барселону»

Бывший форвард английского «Ливерпуля» Эмил Хески высказал мнение, что нынешний полузащитник «красных» Филиппе Коутиньо в скором времени все же перейдет в «Барселону». Напомним, что летом каталонцы не смогли осуществить сделку.

«На мой взгляд, бразильцу лучше остаться в Англии, но, скорее всего, он все-таки переедет в Каталонию. Почти всегда, когда на игроков АПЛ выходят из «Реала» или «Барселоны», сделки рано или поздно осуществляются», – сказал специалист Daily Express.

Хески выступал за «Ливерпуль» с 2000 по 2004 годы (150 матчей в АПЛ, 39 голов).