Гончаренко: «Многие действия Оланаре воспринимаются командой не так, как хочется»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем» оценил игру нападающего Аарона Оланаре, подчеркнув, что во многих моментах его действия не воспринимаются командой должным образом.

В нынешнем сезоне нигериец принял участие в 10-ти встречах и отметился одним голом.

«Мы достаточно много говорим с Оланаре по поводу того, как он должен действовать на поле. В матче с «Краснодаром» (1:0) он действовал неплохо, но я знаю, что он может лучше. Многие его эпизоды воспринимаются командой не так, как хочется.

Не могу сказать, что у нас в команде кого-то из нападающих игнорируют – все диктует игра. Не могу сказать, что Тимуру Жамалетдинову не доверяют», – сказал Гончаренко.

Матч ЦСКА – «Базель» состоится в среду, 18 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.