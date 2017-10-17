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    Гончаренко: «Многие действия Оланаре воспринимаются командой не так, как хочется»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем» оценил игру нападающего Аарона Оланаре, подчеркнув, что во многих моментах его действия не воспринимаются командой должным образом.

    В нынешнем сезоне нигериец принял участие в 10-ти встречах и отметился одним голом.

    «Мы достаточно много говорим с Оланаре по поводу того, как он должен действовать на поле. В матче с «Краснодаром» (1:0) он действовал неплохо, но я знаю, что он может лучше. Многие его эпизоды воспринимаются командой не так, как хочется.

    Не могу сказать, что у нас в команде кого-то из нападающих игнорируют – все диктует игра. Не могу сказать, что Тимуру Жамалетдинову не доверяют», – сказал Гончаренко.

    Матч ЦСКА – «Базель» состоится в среду, 18 октября, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    17.10.2017 16:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 17 октября 2017, 17:42

      И зрителями, многие его действия не воспринимаются....А уж про действия Васина...вообще помолчим...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 октября 2017, 17:32

      В матче с "Краснодаром" более или менее Оланаре что-то показал во втором тайме. До замены. В пером же тайме был деревом, как обычно... :-(((

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