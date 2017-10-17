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  • Божович не смог сравнить матчи «Арсенала» со «Спартаком» и «Зенитом»

Божович не смог сравнить матчи «Арсенала» со «Спартаком» и «Зенитом»

17 октября 2017, 10:06
2

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович не стал сравнивать матчи своей команды со «Спартаком» и «Зенитом». По словам специалиста, команда подходила к ним в разном состоянии.

– Хватались за голову, когда «Зенит» забивал?

– Нет. Я сразу смотрю на помощника судьи в таких ситуациях, так что видел, что там было положение «вне игры».

– Телекомментатор Геннадий Орлов после финального свистка констатировал: в «Зените» нет игроков для позиционных атак…

– Может быть, в этом конкретном матче Питеру и не удавались такие. Но в этой команде много сильных, классных исполнителей. Если бы Габулов не выручил нас после удара Ерохина, может быть, сейчас с вами обсуждали бы совсем другую тему. Не забывайте – все было на тоненького. Прав Манчини: любой клуб когда-нибудь может проиграть.

– А у вас не сложилось ощущения, что «Зенит» все же недооценил «Арсенал»?

– Не знаю. Наверняка мы не являлись каким-то особым раздражителем. А вот «Зенит» для нас – да. Пожалуй, наша мотивация была повыше.

– После матча общались со своими бывшими игроками – Дзюбой, Полозом, Кокориным?

– Только с Дзюбой немного. Поздоровались. И я забрал у него футболку.

– ?

– Обещал товарищу привезти майку Артема. Дзюба меня поздравил, сразу отдал форму.

– Против «Зенита» было проще играть, чем против «Спартака», которому вы в гостях уступили 0:2?

– В Москве у нас не выходил Сунзу – заболел. А этот футболист очень важен для нас. Вдобавок, на 30-й минуте травмировался Берхамов, первый гол пропустили в меньшинстве. Поэтому красно-белые довольно легко победили. Сравнивать со встречей с «Зенитом» сложно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Зенит Дзюба Артем Божович Миодраг
Комментарии (2)
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kaa-71
1508224200
Удачи и в дальнейшем Арсеналу
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мыцык
1508260714
Арсеналу Спасибо за бомжей!
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