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    Божович не смог сравнить матчи «Арсенала» со «Спартаком» и «Зенитом»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович не стал сравнивать матчи своей команды со «Спартаком» и «Зенитом». По словам специалиста, команда подходила к ним в разном состоянии.

    – Хватались за голову, когда «Зенит» забивал?

    – Нет. Я сразу смотрю на помощника судьи в таких ситуациях, так что видел, что там было положение «вне игры».

    – Телекомментатор Геннадий Орлов после финального свистка констатировал: в «Зените» нет игроков для позиционных атак…

    – Может быть, в этом конкретном матче Питеру и не удавались такие. Но в этой команде много сильных, классных исполнителей. Если бы Габулов не выручил нас после удара Ерохина, может быть, сейчас с вами обсуждали бы совсем другую тему. Не забывайте – все было на тоненького. Прав Манчини: любой клуб когда-нибудь может проиграть.

    – А у вас не сложилось ощущения, что «Зенит» все же недооценил «Арсенал»?

    – Не знаю. Наверняка мы не являлись каким-то особым раздражителем. А вот «Зенит» для нас – да. Пожалуй, наша мотивация была повыше.

    – После матча общались со своими бывшими игроками – Дзюбой, Полозом, Кокориным?

    – Только с Дзюбой немного. Поздоровались. И я забрал у него футболку.

    – ?

    – Обещал товарищу привезти майку Артема. Дзюба меня поздравил, сразу отдал форму.

    – Против «Зенита» было проще играть, чем против «Спартака», которому вы в гостях уступили 0:2?

    – В Москве у нас не выходил Сунзу – заболел. А этот футболист очень важен для нас. Вдобавок, на 30-й минуте травмировался Берхамов, первый гол пропустили в меньшинстве. Поэтому красно-белые довольно легко победили. Сравнивать со встречей с «Зенитом» сложно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2017 10:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -16

      мыцык 17 октября 2017, 20:18

      Арсеналу Спасибо за бомжей!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 17 октября 2017, 10:10

      Удачи и в дальнейшем Арсеналу

      2
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