Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рейнгольд: «Спартак» провалил сезон, но начал погоню»

17 октября 2017, 06:43
4

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд доволен последними матчами столичного клуба в чемпионате России. Особенно он выделил матч в Грозном против местного «Терека», который закончился со счетом 1:2.

«Зенит» после 13 туров возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея на своем счету 28 очков. «Спартак» идет пятым, отставание от лидера составляет восемь очков.

– От последних матчей «Спартака» в чемпионате России у меня осталось очень хорошее впечатление. Команда провела матчи на хорошем уровне. С «Уралом» игра вообще получилась показательной. Сыграли грамотно, самоотверженно и ответственно. Очень понравился матч в Грозном.

Момент с назначением пенальти в ворота «Спартака» меня «всколыхнул». Пенальти не было. Сердар Таски играл в мяч. Но радует, что команда быстро забыла этот эпизод и забила второй гол.

«Спартак» может выиграть все оставшиеся игры. Такой вариант возможен. При Долматове ЦСКА выдал победную серию из 13 матчей. Конечно, кто-то скажет, что у меня с головой не все в порядке. Нет, в порядке, а при такой игре, которую показал в воскресенье «Зенит», восемь очков отыграть можно. Тем более «Зениту» предстоят игры в Москве с ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком».

– По качеству игры и по настрою «Спартак» вернулся?

– По игровым качествам «Спартак» сейчас лучше всех. Мы уже говорили, что команда провалила сезон. Так и есть, но «Спартак» начал погоню. Считаю, что вся борьба еще впереди.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1508212436
Интрига в чемпионате зарождается.
Ответить
Аристократ Олжик
1508213423
Такое ощущение что за Спартак и Челси, играют одни и те же игроки
Ответить
Диктор
1508219071
Спартак провалил начало сезона,но интрига вновь жива.
Ответить
OfaZavr
1508229269
надеюсь так и продолжат.
Ответить
Главные новости
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
1
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
8
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
1
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
5
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
7
Все новости
Все новости
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
1
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
5
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
7
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
5
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
7
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+