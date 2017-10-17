Рейнгольд: «Спартак» провалил сезон, но начал погоню»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд доволен последними матчами столичного клуба в чемпионате России. Особенно он выделил матч в Грозном против местного «Терека», который закончился со счетом 1:2.

«Зенит» после 13 туров возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея на своем счету 28 очков. «Спартак» идет пятым, отставание от лидера составляет восемь очков.

– От последних матчей «Спартака» в чемпионате России у меня осталось очень хорошее впечатление. Команда провела матчи на хорошем уровне. С «Уралом» игра вообще получилась показательной. Сыграли грамотно, самоотверженно и ответственно. Очень понравился матч в Грозном.

Момент с назначением пенальти в ворота «Спартака» меня «всколыхнул». Пенальти не было. Сердар Таски играл в мяч. Но радует, что команда быстро забыла этот эпизод и забила второй гол.

«Спартак» может выиграть все оставшиеся игры. Такой вариант возможен. При Долматове ЦСКА выдал победную серию из 13 матчей. Конечно, кто-то скажет, что у меня с головой не все в порядке. Нет, в порядке, а при такой игре, которую показал в воскресенье «Зенит», восемь очков отыграть можно. Тем более «Зениту» предстоят игры в Москве с ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком».

– По качеству игры и по настрою «Спартак» вернулся?

– По игровым качествам «Спартак» сейчас лучше всех. Мы уже говорили, что команда провалила сезон. Так и есть, но «Спартак» начал погоню. Считаю, что вся борьба еще впереди.