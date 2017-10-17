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    Рейнгольд: «Спартак» провалил сезон, но начал погоню»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд доволен последними матчами столичного клуба в чемпионате России. Особенно он выделил матч в Грозном против местного «Терека», который закончился со счетом 1:2.

    «Зенит» после 13 туров возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея на своем счету 28 очков. «Спартак» идет пятым, отставание от лидера составляет восемь очков.

    – От последних матчей «Спартака» в чемпионате России у меня осталось очень хорошее впечатление. Команда провела матчи на хорошем уровне. С «Уралом» игра вообще получилась показательной. Сыграли грамотно, самоотверженно и ответственно. Очень понравился матч в Грозном.

    Момент с назначением пенальти в ворота «Спартака» меня «всколыхнул». Пенальти не было. Сердар Таски играл в мяч. Но радует, что команда быстро забыла этот эпизод и забила второй гол.

    «Спартак» может выиграть все оставшиеся игры. Такой вариант возможен. При Долматове ЦСКА выдал победную серию из 13 матчей. Конечно, кто-то скажет, что у меня с головой не все в порядке. Нет, в порядке, а при такой игре, которую показал в воскресенье «Зенит», восемь очков отыграть можно. Тем более «Зениту» предстоят игры в Москве с ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком».

    – По качеству игры и по настрою «Спартак» вернулся?

    – По игровым качествам «Спартак» сейчас лучше всех. Мы уже говорили, что команда провалила сезон. Так и есть, но «Спартак» начал погоню. Считаю, что вся борьба еще впереди.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.10.2017 06:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 октября 2017, 11:34

      надеюсь так и продолжат.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 октября 2017, 08:44

      Спартак провалил начало сезона,но интрига вновь жива.

      5
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 октября 2017, 07:10

      Такое ощущение что за Спартак и Челси, играют одни и те же игроки

      0
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 17 октября 2017, 06:53

      Интрига в чемпионате зарождается.

      4
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