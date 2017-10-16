Клопп выставит основной состав на матч против «Марибора»

Задачи выхода ещё не решили а журналисты про второй состав спрашивают! наверное словенские журналисты!!! Надеялись не второй??? Сказали что марибор сильнее спартака - доказывайте!!!!
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, выпустит ли игроков резерва на встречу с «Марибором» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Без шансов. Марибор – последнее место, где допустимы такие эксперименты», – сказал 50-летний немец.
Матч в Словении пройдет завтра. Начало – в 21:45.
Мерсисайдцы с двумя пунктами занимают третье место в группе E, на два очка уступая «Севилье». У красных равное количество баллов с московским «Спартаком». Российская и испанская команды встретятся в параллельном матче на «Открытие Арене».