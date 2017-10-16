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    Клопп выставит основной состав на матч против «Марибора»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, выпустит ли игроков резерва на встречу с «Марибором» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Без шансов. Марибор – последнее место, где допустимы такие эксперименты», – сказал 50-летний немец.

    Матч в Словении пройдет завтра. Начало – в 21:45.

    Мерсисайдцы с двумя пунктами занимают третье место в группе E, на два очка уступая «Севилье». У красных равное количество баллов с московским «Спартаком». Российская и испанская команды встретятся в параллельном матче на «Открытие Арене».

    Источник: Twitter

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    16.10.2017 22:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 октября 2017, 22:51

      Задачи выхода ещё не решили а журналисты про второй состав спрашивают! наверное словенские журналисты!!! Надеялись не второй??? Сказали что марибор сильнее спартака - доказывайте!!!!

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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 22:29

      Странный какой-то текст перевода. С орфографией не то или ещё что.

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      Рейтинг: +206

      allkeeper > DOCTOR PENALTY 17 октября 2017, 09:14

      Наверное, он сказал "no matter", а перевели это "без шансов"

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