Клопп выставит основной состав на матч против «Марибора»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, выпустит ли игроков резерва на встречу с «Марибором» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Без шансов. Марибор – последнее место, где допустимы такие эксперименты», – сказал 50-летний немец.

Матч в Словении пройдет завтра. Начало – в 21:45.

Мерсисайдцы с двумя пунктами занимают третье место в группе E, на два очка уступая «Севилье». У красных равное количество баллов с московским «Спартаком». Российская и испанская команды встретятся в параллельном матче на «Открытие Арене».