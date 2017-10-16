Система VAR на стадионе «Краснодара» помогла определить болельщиков, использовавших файеры на матчах с «Зенитом» и ЦСКА

С помощью системы видеоассистента арбитра (VAR), установленной на стадионе «Краснодара», были идентифицированы болельщики, использовавшие пиротехнические средства на матчах с «Зенитом» (0:2) в 11-м туре и ЦСКА (0:2) – в 13-м.

На нарушителей порядка будет наложен годичный запрет на посещение спортивных мероприятий на территории России.

«Благодаря системе видеонаблюдения стадиона ФК «Краснодар», на домашних матчах нашей команды с футбольными клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) были выявлены и идентифицированы люди, использовавшие пиротехнические средства. После установления их личностей, нарушители общественного порядка были задержаны полицией, и на них заведены административные дела, которые в настоящее время переданы в суд. Этим людям – Михайлову Н., Карманенко В., Горелову А. и Уянову Х. – в течение года будет запрещено посещение любых спортивных мероприятий, проводимых на территории РФ, в том числе и матчей РФПЛ», – говорится в сообщении клуба.