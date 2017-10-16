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  • Система VAR на стадионе «Краснодара» помогла определить болельщиков, использовавших файеры на матчах с «Зенитом» и ЦСКА

Система VAR на стадионе «Краснодара» помогла определить болельщиков, использовавших файеры на матчах с «Зенитом» и ЦСКА

16 октября 2017, 18:26
14

С помощью системы видеоассистента арбитра (VAR), установленной на стадионе «Краснодара», были идентифицированы болельщики, использовавшие пиротехнические средства на матчах с «Зенитом» (0:2) в 11-м туре и ЦСКА (0:2) – в 13-м.

На нарушителей порядка будет наложен годичный запрет на посещение спортивных мероприятий на территории России.

«Благодаря системе видеонаблюдения стадиона ФК «Краснодар», на домашних матчах нашей команды с футбольными клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) были выявлены и идентифицированы люди, использовавшие пиротехнические средства. После установления их личностей, нарушители общественного порядка были задержаны полицией, и на них заведены административные дела, которые в настоящее время переданы в суд. Этим людям – Михайлову Н., Карманенко В., Горелову А. и Уянову Х. – в течение года будет запрещено посещение любых спортивных мероприятий, проводимых на территории РФ, в том числе и матчей РФПЛ», – говорится в сообщении клуба.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит ЦСКА
Комментарии (14)
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dyema
1508169001
Ну может и у нас наведут порядок, давно пора, а то некоторым гореболелам никак невдомёк, что можно, что нельзя и никакие санкции против родного клуба их не волнуют ни разу.......
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giluxa1963
1508170056
краснодар самый прогрессивный клуб России а скоро и видио повтор установят первыми в стране
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Fancyfall
1508172638
Х.Уянову и здесь не повезло ...
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Alex Flash
1508179436
Хоть с малого начали
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acor94
1508180249
Это только малая часть от всех болельщиков которые жгут файеры, надеюсь со временем их всех уберут со стадионов.
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мы_не_рабы
1508180836
Лиха беда начало. Молодцы! Скорее бы другие подхватили почин Краснодара. Глядишь и очистим стадионы от отморозков.
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KoS12
1508191127
ЦСКА (0:2) – в 13-м. оказывается ЦСКА выиграл у краснодара 0:2... видимо второй гол я просмотрел))
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bset
1508228622
Хорошо, что нашли. А то могли и командам в следующий раз бесплатно билеты не дать.
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