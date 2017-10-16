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    Система VAR на стадионе «Краснодара» помогла определить болельщиков, использовавших файеры на матчах с «Зенитом» и ЦСКА

    С помощью системы видеоассистента арбитра (VAR), установленной на стадионе «Краснодара», были идентифицированы болельщики, использовавшие пиротехнические средства на матчах с «Зенитом» (0:2) в 11-м туре и ЦСКА (0:2) – в 13-м.

    На нарушителей порядка будет наложен годичный запрет на посещение спортивных мероприятий на территории России.

    «Благодаря системе видеонаблюдения стадиона ФК «Краснодар», на домашних матчах нашей команды с футбольными клубами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) были выявлены и идентифицированы люди, использовавшие пиротехнические средства. После установления их личностей, нарушители общественного порядка были задержаны полицией, и на них заведены административные дела, которые в настоящее время переданы в суд. Этим людям – Михайлову Н., Карманенко В., Горелову А. и Уянову Х. – в течение года будет запрещено посещение любых спортивных мероприятий, проводимых на территории РФ, в том числе и матчей РФПЛ», – говорится в сообщении клуба.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    16.10.2017 18:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25028

      bset 17 октября 2017, 11:23

      Хорошо, что нашли. А то могли и командам в следующий раз бесплатно билеты не дать.

      0
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      Рейтинг: +25

      KoS12 17 октября 2017, 00:58

      ЦСКА (0:2) – в 13-м.

      оказывается ЦСКА выиграл у краснодара 0:2... видимо второй гол я просмотрел))

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 16 октября 2017, 22:07

      Лиха беда начало. Молодцы! Скорее бы другие подхватили почин Краснодара. Глядишь и очистим стадионы от отморозков.

      0
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      Рейтинг: +3503

      acor94 16 октября 2017, 21:57

      Это только малая часть от всех болельщиков которые жгут файеры, надеюсь со временем их всех уберут со стадионов.

      -1
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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 16 октября 2017, 21:43

      Хоть с малого начали

      -1
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      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 16 октября 2017, 19:50

      Х.Уянову и здесь не повезло ...

      8
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > Fancyfall 16 октября 2017, 20:42

      Остаётся с такой фамилией только гадить на стадионах, ну и имя заебца подходит

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 октября 2017, 19:07

      краснодар самый прогрессивный клуб России а скоро и видио повтор установят первыми в стране

      3
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      Рейтинг: +2269

      dyema 16 октября 2017, 18:50

      Ну может и у нас наведут порядок, давно пора, а то некоторым гореболелам никак невдомёк, что можно, что нельзя и никакие санкции против родного клуба их не волнуют ни разу.......

      3
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