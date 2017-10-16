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Орлов удивлен настроем «Зенита» в матче с «Арсеналом»

16 октября 2017, 06:16
12

Футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов списал поражение команды в матче с «Арсеналом» на недооценку соперника. Он также отметил проблемы лидеров, которые всегда возникают после приезда игроков из своих национальных сборных.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

– Гости провели одну атаку и забили. Туляки играли очень самоотверженно – молодцы! У них был план на игру. Каждый футболист «Арсенала» выложился на все 100 процентов. Гол получился очень красивым. Меня удивило другое.

– Что?

– «Зенит» выступал дома, на трибунах собралось больше 40 тысяч зрителей. Почему хозяева не прессинговали с первой минуты? Ведь после перерыва давление усилили. Забили два гола – правда, из вне игры.

– Так почему?

– Проблемы с настроем – это, видимо, тренерский просчет.

– То есть «Зенит» недооценил «Арсенала»?

– Недооценка проявилась в определении тактики. Хотя нужно учитывать и другой фактор.

– Какой?

– После паузы на матчи сборных лидеры как-то не очень выглядят... Это уже традиция. «Локомотив» уступил в Уфе. Ну и «Зенит»… Футболистам трудно сразу переключиться на клубные дела. А тренеры не успевают их восстановить.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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ДАША Д
1508128578
Чемпионат становится интереснее
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Каратель помойников
1508128988
гена знает всё))) найдите ему должность в клубе уже,например,зам. по нерешённым вопросам)
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VSt
1508129088
Глубокий анализ))
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niko5
1508129219
Что то этот фуфел скуп на критику!Когда Спартак сыграл в ничью с Анжи-вони было и от Орлова и ему подобных спецов,а тут мягонько критикует поклонник !!
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vodomut
1508131017
не могут переключится-значит не профессионалы!
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Борз-95
1508132248
Да,опозорились
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TIXVIN
1508134859
Мнение Орла меня вообще не е...т. Не авторитетный старикашка.
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bumer_moscow
1508134974
ужас
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insider_retro
1508135066
Если бы речь шла про заводскую команду, которая там что-то недооценила и тяжело выходит после воскресных шашлыков, то тут всё жизненно понятно... Но когда в профессиональном клубе, уже далеко не первый раз идёт поиск причин прикрытия невзрачной игры - это не понятно... То усталость, то недооценка, то сборная мешает... Как-то всё не правильно....
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OfaZavr
1508144013
плохо играли, недооценили соперника так нужно сказать, а не оправдывать их.
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