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    Орлов удивлен настроем «Зенита» в матче с «Арсеналом»

    Футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов списал поражение команды в матче с «Арсеналом» на недооценку соперника. Он также отметил проблемы лидеров, которые всегда возникают после приезда игроков из своих национальных сборных.

    Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

    – Гости провели одну атаку и забили. Туляки играли очень самоотверженно – молодцы! У них был план на игру. Каждый футболист «Арсенала» выложился на все 100 процентов. Гол получился очень красивым. Меня удивило другое.

    – Что?

    – «Зенит» выступал дома, на трибунах собралось больше 40 тысяч зрителей. Почему хозяева не прессинговали с первой минуты? Ведь после перерыва давление усилили. Забили два гола – правда, из вне игры.

    – Так почему?

    – Проблемы с настроем – это, видимо, тренерский просчет.

    – То есть «Зенит» недооценил «Арсенала»?

    – Недооценка проявилась в определении тактики. Хотя нужно учитывать и другой фактор.

    – Какой?

    – После паузы на матчи сборных лидеры как-то не очень выглядят... Это уже традиция. «Локомотив» уступил в Уфе. Ну и «Зенит»… Футболистам трудно сразу переключиться на клубные дела. А тренеры не успевают их восстановить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2017 06:16
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 11:53

      плохо играли, недооценили соперника так нужно сказать, а не оправдывать их.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 16 октября 2017, 09:24

      Если бы речь шла про заводскую команду, которая там что-то недооценила и тяжело выходит после воскресных шашлыков, то тут всё жизненно понятно... Но когда в профессиональном клубе, уже далеко не первый раз идёт поиск причин прикрытия невзрачной игры - это не понятно... То усталость, то недооценка, то сборная мешает...
      Как-то всё не правильно....

      4
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 октября 2017, 09:22

      ужас

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      TIXVIN 16 октября 2017, 09:20

      Мнение Орла меня вообще не е...т. Не авторитетный старикашка.

      1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 16 октября 2017, 08:37

      Да,опозорились

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 16 октября 2017, 08:16

      не могут переключится-значит не профессионалы!

      2
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      Рейтинг: +223

      niko5 16 октября 2017, 07:46

      Что то этот фуфел скуп на критику!Когда Спартак сыграл в ничью с Анжи-вони было и от Орлова и ему подобных спецов,а тут мягонько критикует поклонник !!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 16 октября 2017, 07:44

      Глубокий анализ))

      4
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      Рейтинг: +5113

      hunta > VSt 16 октября 2017, 09:07

      Глубокий АНАЛлиз....

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 16 октября 2017, 07:43

      гена знает всё))) найдите ему должность в клубе уже,например,зам. по нерешённым вопросам)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 октября 2017, 07:36

      Чемпионат становится интереснее

      1
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