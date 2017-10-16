Орлов удивлен настроем «Зенита» в матче с «Арсеналом»

Футбольный телекомментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов списал поражение команды в матче с «Арсеналом» на недооценку соперника. Он также отметил проблемы лидеров, которые всегда возникают после приезда игроков из своих национальных сборных.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на девятой строчке.

– Гости провели одну атаку и забили. Туляки играли очень самоотверженно – молодцы! У них был план на игру. Каждый футболист «Арсенала» выложился на все 100 процентов. Гол получился очень красивым. Меня удивило другое.

– Что?

– «Зенит» выступал дома, на трибунах собралось больше 40 тысяч зрителей. Почему хозяева не прессинговали с первой минуты? Ведь после перерыва давление усилили. Забили два гола – правда, из вне игры.

– Так почему?

– Проблемы с настроем – это, видимо, тренерский просчет.

– То есть «Зенит» недооценил «Арсенала»?

– Недооценка проявилась в определении тактики. Хотя нужно учитывать и другой фактор.

– Какой?

– После паузы на матчи сборных лидеры как-то не очень выглядят... Это уже традиция. «Локомотив» уступил в Уфе. Ну и «Зенит»… Футболистам трудно сразу переключиться на клубные дела. А тренеры не успевают их восстановить.