Бубнов: «Команде Роберто Манчини пока не хватает уровня, чтобы одерживать победы на классе»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от тульского «Арсенала» (0:1). Это первый проигранный «Зенитом» матч в сезоне.

«В первом тайме хозяева действовали очень медленно, во втором – увеличили давление, но зевнули контратаку. «Арсенал» при этом наглухо не закрывался, вел активную контригру, при перехвате мяча стремился организовать давление на ворота соперника.

Нужно персонально отметить грамотную игру полузащитников туляков – Бурчану и Каушича.

Хотя лидер проиграл на своем поле представителю нижней части таблицы, ничего удивительного не произошло. «Зенит» по ходу текущего сезона уже неоднократно проводил невыразительные матчи, проводя ротацию состава.

Команде Роберто Манчини пока не хватает уровня, чтобы одерживать победы на классе. Команда не до конца сыграна, купленные легионеры в основном молоды, не обладают должным опытом, в целом по-прежнему недостает сыгранности», — сказал Бубнов.

«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице с 28 очками. Тульский «Арсенал» с 17 очками находится на десятой строчке.