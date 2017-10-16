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  • Бубнов: «Команде Роберто Манчини пока не хватает уровня, чтобы одерживать победы на классе»

Бубнов: «Команде Роберто Манчини пока не хватает уровня, чтобы одерживать победы на классе»

16 октября 2017, 02:07
3

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от тульского «Арсенала» (0:1). Это первый проигранный «Зенитом» матч в сезоне.

«В первом тайме хозяева действовали очень медленно, во втором – увеличили давление, но зевнули контратаку. «Арсенал» при этом наглухо не закрывался, вел активную контригру, при перехвате мяча стремился организовать давление на ворота соперника.

Нужно персонально отметить грамотную игру полузащитников туляков – Бурчану и Каушича.

Хотя лидер проиграл на своем поле представителю нижней части таблицы, ничего удивительного не произошло. «Зенит» по ходу текущего сезона уже неоднократно проводил невыразительные матчи, проводя ротацию состава.

Команде Роберто Манчини пока не хватает уровня, чтобы одерживать победы на классе. Команда не до конца сыграна, купленные легионеры в основном молоды, не обладают должным опытом, в целом по-прежнему недостает сыгранности», — сказал Бубнов.

«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице с 28 очками. Тульский «Арсенал» с 17 очками находится на десятой строчке.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Бубнов Александр
Комментарии (3)
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1508118837
бубен ведь ты медали уже вешать им собрался давай не тяни с этим делом потом не забудь по лысине своей постучать
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Опорник84
1508119846
Александер Викторович, какого уровня? У Зенита два боевых состава, которые обязаны разрывать Тульский Арсенал,не Лондонский ,а Тульский! Чемпион еще не определен, думаю все команды в верхней части таблицы имеют отличные шансы на победу! Вперед Спартак!
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каа
1508132813
У нас не будет топ команд пока играют "за деньги"..а не в футбол...Футбол в первую очередь игра, лишь потом заработок...у нас же наоборот
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