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  • Смольников, Шатов и Дриусси сыграют против «Арсенала» с первых минут матча

Смольников, Шатов и Дриусси сыграют против «Арсенала» с первых минут матча

15 октября 2017, 17:53
8

Стали известны стартовые составы «Зенита» и тульского «Арсенала» на матч 13-го тура российской Премьер-лиги.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Мевля, Шатов, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Кокорин, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Маммана, Жирков, Паредес, Капленко, Ригони, Дзюба, Полоз.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Боурчану, Чаушич, Шевченко, Кангва.

Запасные: Левашов, Березин, Григалава, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Максимов, Берхамов, Сикоев, Расич.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал
Комментарии (8)
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prezent2017
1508081568
Петербургский наш Зенит, стал почетно знаменит!
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Alejandro da Silva
1508082970
Давно пора Шатова выпускать. Умный и изобретательный игрок, как и Кузяев. Когда он в форме - зачастую один из самых полезных игроков.
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Igor Belousov
1508083294
давай арсенал помоги спартаку
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Skrudg
1508086265
Зенит, за спиной первый тайм и ? Если возглавляет таблицу быть Добрый отгружать 2-3 мяча в первом тайме.
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Сармат Ростов
1508086268
За туляков сегодня болеет вся страна!!!
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R-W_warrior
1508088670
Вот она,первая баночка Арсенала!!!
Ответить
portero
1508092804
три нуля на поле ,
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