Смольников, Шатов и Дриусси сыграют против «Арсенала» с первых минут матча

Стали известны стартовые составы «Зенита» и тульского «Арсенала» на матч 13-го тура российской Премьер-лиги.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Мевля, Шатов, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Кокорин, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Маммана, Жирков, Паредес, Капленко, Ригони, Дзюба, Полоз.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Боурчану, Чаушич, Шевченко, Кангва.

Запасные: Левашов, Березин, Григалава, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Максимов, Берхамов, Сикоев, Расич.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!