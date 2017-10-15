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    Смольников, Шатов и Дриусси сыграют против «Арсенала» с первых минут матча

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и тульского «Арсенала» на матч 13-го тура российской Премьер-лиги.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Мевля, Шатов, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Кокорин, Дриусси.

    Запасные: Кержаков, Лодыгин, Терентьев, Новосельцев, Маммана, Жирков, Паредес, Капленко, Ригони, Дзюба, Полоз.

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Боурчану, Чаушич, Шевченко, Кангва.

    Запасные: Левашов, Березин, Григалава, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Максимов, Берхамов, Сикоев, Расич.

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    Источник: РПЛ

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    15.10.2017 17:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +67584

      portero 15 октября 2017, 21:40

      три нуля на поле ,

      0
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      Рейтинг: +479

      R-W_warrior 15 октября 2017, 20:31

      Вот она,первая баночка Арсенала!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 15 октября 2017, 19:51

      За туляков сегодня болеет вся страна!!!

      0
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 15 октября 2017, 19:51

      Зенит, за спиной первый тайм и ? Если возглавляет таблицу быть Добрый отгружать 2-3 мяча в первом тайме.

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 15 октября 2017, 19:01

      давай арсенал помоги спартаку

      1
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      Рейтинг: +28

      Alejandro da Silva 15 октября 2017, 18:56

      Давно пора Шатова выпускать. Умный и изобретательный игрок, как и Кузяев. Когда он в форме - зачастую один из самых полезных игроков.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2017, 18:32

      Петербургский наш Зенит, стал почетно знаменит!

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > prezent2017 15 октября 2017, 19:49

      А спонсирует природа.
      Достояние народа!!!
      И продолжу тут же, сразу:
      Вы-никто. Вы-ноль, без газа)))

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