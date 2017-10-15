Тарханов не исключил, что форварда Ильина прорвет после матча с «Анжи»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итог победе над «Анжи» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России. Специалист остановился и на игре форварда Владимира Ильина.

«У них были возможности забить, но попали в штангу и перекладину. Мы забили и еще могли забить.

Ильина после этого матча прорвет? Возможно. Он забивает где можно – во всех спаррингах, двусторонках. Молодежке тут 4 забил. Вот отличился в официальной встрече. Игрового тонуса ему не хватает. Тренировки — это одно, а матчи — совсем другое», – сказал тренер.