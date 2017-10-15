Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тарханов не исключил, что форварда Ильина прорвет после матча с «Анжи»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итог победе над «Анжи» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России. Специалист остановился и на игре форварда Владимира Ильина.

    «У них были возможности забить, но попали в штангу и перекладину. Мы забили и еще могли забить.

    Ильина после этого матча прорвет? Возможно. Он забивает где можно – во всех спаррингах, двусторонках. Молодежке тут 4 забил. Вот отличился в официальной встрече. Игрового тонуса ему не хватает. Тренировки — это одно, а матчи — совсем другое», – сказал тренер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2017 09:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11