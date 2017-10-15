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    Радимов: «Аршавин хочет привезти кубок Казахстана в Россию»


    Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу бывшего партнера по команде Андрея Аршавина в Кубке Казахстана в составе «Кайрата». Как было отмечено, футболист готов привезти трофей в Россию.

    «Конечно, Андрей рад. Любой трофей в жизни профессионального спортсмена — важный этап в карьере. Сказал мне, что готов устроить с кубком турне наподобие того, что устраивают с Кубком Стэнли… Может, пошутил, конечно, но кто знает.

    Аршавин — лучший футболист в истории российского футбола. Мне сложно оценивать разницу в классе чемпионатов России и Казахстана, но могу сказать точно, что он до сих пор находится в великолепной форме. Когда завершать карьеру, Андрей почувствует сам, и, конечно, если он изъявит желание попрощаться с футбольным Петербургом, на стадионе соберется весь город», — сказал Радимов.

    В нынешнем году Аршавин провел в чемпионате Казахстана 22 матча, в которых шесть голов.

    Источник: RT

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    15.10.2017 06:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 19 ноября 2017, 18:25

      а потом кубок монголии...

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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 15 октября 2017, 11:41

      Андрюшка ещё тот шутник ))Бл..я, а может нет? ?? То то жена ушла. ..

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