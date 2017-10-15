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  • Радимов: «Аршавин хочет привезти кубок Казахстана в Россию»

Радимов: «Аршавин хочет привезти кубок Казахстана в Россию»

15 октября 2017, 06:58
2


Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу бывшего партнера по команде Андрея Аршавина в Кубке Казахстана в составе «Кайрата». Как было отмечено, футболист готов привезти трофей в Россию.

«Конечно, Андрей рад. Любой трофей в жизни профессионального спортсмена — важный этап в карьере. Сказал мне, что готов устроить с кубком турне наподобие того, что устраивают с Кубком Стэнли… Может, пошутил, конечно, но кто знает.

Аршавин — лучший футболист в истории российского футбола. Мне сложно оценивать разницу в классе чемпионатов России и Казахстана, но могу сказать точно, что он до сих пор находится в великолепной форме. Когда завершать карьеру, Андрей почувствует сам, и, конечно, если он изъявит желание попрощаться с футбольным Петербургом, на стадионе соберется весь город», — сказал Радимов.

В нынешнем году Аршавин провел в чемпионате Казахстана 22 матча, в которых шесть голов.

Источник: RT
Казахстан. Премьер-лига Кайрат
Комментарии (2)
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Superviser77
1508056917
Андрюшка ещё тот шутник ))Бл..я, а может нет? ?? То то жена ушла. ..
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hmelarj
1511105128
а потом кубок монголии...
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