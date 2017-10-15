Миланов: «Тактика ЦСКА против «Краснодара» была строго оборонительная»

Полузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов подвел итог матча 13 тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0). Болгарин признался, что его команда изначально планировала действовать «вторым номером».

«Игра была очень тяжелой, как для нас, так и для соперника. Но мы очень хорошо действовали на контратаках. Понятно, что мы действовали строго от обороны, поэтому имели за игру лишь два-три шанса забить. Но это были стопроцентные моменты», – считает Миланов.

ЦСКА идет на третьей строчке таблицы.