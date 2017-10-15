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    Миланов: «Тактика ЦСКА против «Краснодара» была строго оборонительная»

    Полузащитник московского ЦСКА Георгий Миланов подвел итог матча 13 тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0). Болгарин признался, что его команда изначально планировала действовать «вторым номером».

    «Игра была очень тяжелой, как для нас, так и для соперника. Но мы очень хорошо действовали на контратаках. Понятно, что мы действовали строго от обороны, поэтому имели за игру лишь два-три шанса забить. Но это были стопроцентные моменты», – считает Миланов.

    ЦСКА идет на третьей строчке таблицы.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.10.2017 01:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 октября 2017, 04:30

      Кони перехитрили быков в тактике....молодцы!

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