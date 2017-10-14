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    Гвардиола: «Против «Стока» «Манчестер Сити» выдал лучший матч при мне»

    Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матчу восьмого тура АПЛ против «Сток Сити» (7:2). Испанец ожидаемо остался доволен игрой подопечных.

    «Разумеется, рад результату. Пауза на международные матчи отразилась на нашей подготовке, придала ей сложность. Понравилось, что мы играли быстро, верно обращались с мячом. Получилась лучшая встреча «горожан» при мне.

    Назвал бы Кевина Де Брюйне одним из лучших игроков сейчас. Что касается Серхио Агуэро, то пока он не совсем готов, поэтому играли другие», – сказал испанец.

    «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.

    Источник: BBC

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    14.10.2017 20:39
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