Гвардиола: «Против «Стока» «Манчестер Сити» выдал лучший матч при мне»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог матчу восьмого тура АПЛ против «Сток Сити» (7:2). Испанец ожидаемо остался доволен игрой подопечных.

«Разумеется, рад результату. Пауза на международные матчи отразилась на нашей подготовке, придала ей сложность. Понравилось, что мы играли быстро, верно обращались с мячом. Получилась лучшая встреча «горожан» при мне.

Назвал бы Кевина Де Брюйне одним из лучших игроков сейчас. Что касается Серхио Агуэро, то пока он не совсем готов, поэтому играли другие», – сказал испанец.

«Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.