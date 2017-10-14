Божович: «Кокорин лучший в России не только как нападающий»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович в преддверии матча с «Зенитом» в рамках 13-го тура РФПЛ дал оценку линии нападения питерцев. Специалист отметил высокую работоспособность на поле форварда Александра Кокорина.

«Как остановить такого Кокорина? Придется еще поломать голову. Он ведь не только лучший нападающий в стране. Я поражен тем, как Кокорин играет в защите, как борется, какая у него скорость. Это самый опасный футболист в составе хозяев.

Дзюба способен на все. Да и Полоз – не подарок», – заявил специалист.

Матч «Зенит» – «Арсенал» пройдет 15 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.