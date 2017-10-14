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    Божович: «Кокорин лучший в России не только как нападающий»

    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович в преддверии матча с «Зенитом» в рамках 13-го тура РФПЛ дал оценку линии нападения питерцев. Специалист отметил высокую работоспособность на поле форварда Александра Кокорина.

    «Как остановить такого Кокорина? Придется еще поломать голову. Он ведь не только лучший нападающий в стране. Я поражен тем, как Кокорин играет в защите, как борется, какая у него скорость. Это самый опасный футболист в составе хозяев.

    Дзюба способен на все. Да и Полоз – не подарок», – заявил специалист.

    Матч «Зенит» – «Арсенал» пройдет 15 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.10.2017 07:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 октября 2017, 09:41

      Может он сегодня возьмет выходной???

      0
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      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 14 октября 2017, 12:49

      Кокорин безусловно мог бы заиграть в зарубежном топ-клубе. Жаль , что не хватает интеллекта.

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 14 октября 2017, 10:51

      КОкорин на данный момент действительно лучший

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2017, 10:44

      Сливай воду Божик, с Зеней бороться у тебя передок слабоват.

      1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 14 октября 2017, 10:17

      пока да

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      Рейтинг: +6979

      1bear 14 октября 2017, 09:37

      ...Кокорина сейчас не остановить...

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 октября 2017, 08:42

      "Дзюба способен на все."
      Как-то двусмысленно прозвучало...))))

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