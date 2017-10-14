Мевля: «Манчини – победитель, работяга, харизматичная личность. Бердыев дал очень многое футболу России»

Защитник «Зенита» Миха Мевля дал характеристику главному тренеру питерцев Роберто Манчини и Курбану Бердыеву, под началом которого работал в «Ростове». Как отметил футболист, специалисты полностью разнятся по стилю и подходу к делу.

«Чем отличаются тренировки Манчини от того, что было у Бердыева? У этих тренеров совершенно разные стиль и менталитет, но оба очень сильны. Счастлив, что поработал и с Бердыевым, и с Манчини.

Описать Манчини тремя словами? Это сложно – мне нужно больше трех! Победитель, работяга, харизматичная личность.

Бердыев первым стал использовать схему с тремя центральными защитниками. Сейчас 90 процентов команд премьер-лиги предпочитают такую расстановку. Так что этот специалист дал вашему футболу очень многое. Просто у него все выполняют свою работу на поле. Нужно уважительно относиться к тому, что говорит тренер, и следовать его установкам. Тогда будешь побеждать», – сказал футболист.

В нынешнем сезоне Мевля провел в чемпионате России 10 матчей, в которых забил один гол.