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    Мевля: «Манчини – победитель, работяга, харизматичная личность. Бердыев дал очень многое футболу России»

    Защитник «Зенита» Миха Мевля дал характеристику главному тренеру питерцев Роберто Манчини и Курбану Бердыеву, под началом которого работал в «Ростове». Как отметил футболист, специалисты полностью разнятся по стилю и подходу к делу.

    «Чем отличаются тренировки Манчини от того, что было у Бердыева? У этих тренеров совершенно разные стиль и менталитет, но оба очень сильны. Счастлив, что поработал и с Бердыевым, и с Манчини.

    Описать Манчини тремя словами? Это сложно – мне нужно больше трех! Победитель, работяга, харизматичная личность.

    Бердыев первым стал использовать схему с тремя центральными защитниками. Сейчас 90 процентов команд премьер-лиги предпочитают такую расстановку. Так что этот специалист дал вашему футболу очень многое. Просто у него все выполняют свою работу на поле. Нужно уважительно относиться к тому, что говорит тренер, и следовать его установкам. Тогда будешь побеждать», – сказал футболист.

    В нынешнем сезоне Мевля провел в чемпионате России 10 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.10.2017 06:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 14 октября 2017, 12:46

      Приятные слова футболиста о тренере , который ткрыл его. Бердыев - это ФИГУРА !

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