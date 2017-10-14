Кокорин: «Я рад, что будет возможность посоперничать с Месси»

Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился ожиданиями от товарищеских матчей, которые пройдут в ноябре.

«Здорово, что будем играть против Испании и Аргентины. Я рад, что будет возможность посоперничать с Лионелем Месси.

Испания и Аргентина – хорошие команды, поэтому нет разницы, против кого играть. Вам хочется, чтобы я забил парочку Аргентине? Спасибо, буду стараться.

Обмен майками после игры? Если кто-то даст свою футболку, то можем и поменяться. Посмотрим, как будет», – сказал 26-летний форвард «Зенита».

Команда Станислава Черчесова примет сборную Аргентины 11-го ноября, испанцев – 14-го.