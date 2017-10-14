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    Кокорин: «Я рад, что будет возможность посоперничать с Месси»

    Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился ожиданиями от товарищеских матчей, которые пройдут в ноябре.

    «Здорово, что будем играть против Испании и Аргентины. Я рад, что будет возможность посоперничать с Лионелем Месси.

    Испания и Аргентина – хорошие команды, поэтому нет разницы, против кого играть. Вам хочется, чтобы я забил парочку Аргентине? Спасибо, буду стараться.

    Обмен майками после игры? Если кто-то даст свою футболку, то можем и поменяться. Посмотрим, как будет», – сказал 26-летний форвард «Зенита».

    Команда Станислава Черчесова примет сборную Аргентины 11-го ноября, испанцев – 14-го.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2017 00:48
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 16 октября 2017, 21:16

      по соперничать )))))) уже смешно

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 14 октября 2017, 14:21

      Клован

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 12:08

      да какое там соперничество, не смеши.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 14 октября 2017, 10:54

      Не будет там соперничества, Саша! Спустись с небес!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2017, 10:51

      Делай хет-трик в каждом матче, пусть даже с Анжи, тогда и получится соперничество.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 14 октября 2017, 10:29

      А почему бы и нет?? Это спорт. На кого ещё равняться , как не на сильнейших.

      0
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      Рейтинг: +54

      Жека001 14 октября 2017, 09:20

      Соперничать против Месси?)Это все время в обороне сидеть будешь?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6331

      Добрый Бобер 14 октября 2017, 09:16

      В чем посоперничать? В распитии шампанского?

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 октября 2017, 08:39

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 14 октября 2017, 07:13

      В шашки после игры

      0
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