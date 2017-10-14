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  • Кокорин: «Я рад, что будет возможность посоперничать с Месси»

Кокорин: «Я рад, что будет возможность посоперничать с Месси»

14 октября 2017, 00:48
19

Нападающий сборной России Александр Кокорин поделился ожиданиями от товарищеских матчей, которые пройдут в ноябре.

«Здорово, что будем играть против Испании и Аргентины. Я рад, что будет возможность посоперничать с Лионелем Месси.

Испания и Аргентина – хорошие команды, поэтому нет разницы, против кого играть. Вам хочется, чтобы я забил парочку Аргентине? Спасибо, буду стараться.

Обмен майками после игры? Если кто-то даст свою футболку, то можем и поменяться. Посмотрим, как будет», – сказал 26-летний форвард «Зенита».

Команда Станислава Черчесова примет сборную Аргентины 11-го ноября, испанцев – 14-го.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Испания Зенит Аргентина Россия Кокорин Александр
Комментарии (19)
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DePisuares
1507931999
10-го ноября команда Станислава Черчесова примет сборную Аргентины 11-го ноября, испанцев – 14-го. Штааа?
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rammax fcsm
1507932711
Посоперничать... кокошка и МЕССИ , это как Замля и микроб... несопоставимые величины...
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Каратель помойников
1507947872
бля если как в матче с ираном будешь играть-то про какое соперничество речь?
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Добрый Бобер
1507961801
В чем посоперничать? В распитии шампанского?
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Жека001
1507962039
Соперничать против Месси?)Это все время в обороне сидеть будешь?)
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prezent2017
1507967465
Делай хет-трик в каждом матче, пусть даже с Анжи, тогда и получится соперничество.
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Fan Loko mik
1507967681
Не будет там соперничества, Саша! Спустись с небес!
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OfaZavr
1507972122
да какое там соперничество, не смеши.
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spartach n1
1507980094
Клован
Ответить
Александ1982
1508177803
по соперничать )))))) уже смешно
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