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  • «Спартак» выиграл в Грозном. Месси открыт к уходу из «Барсы». Дайджест событий дня

«Спартак» выиграл в Грозном. Месси открыт к уходу из «Барсы». Дайджест событий дня

13 октября 2017, 22:00
6

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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Борз-95
1507928610
Плохо что Ахмат проиграл.
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AEerr
1507940472
интересные новости!
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пряник929
1507953782
Спартак начинает рывок???
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igormaddog
1507955176
Кейн в МЮ!!!
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mamba9090909
1507955391
Ну наконец то, сподобился выиграть на выезде.
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Sosisochkin
1507956672
Spartak davai v zonu ligi chempionov
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