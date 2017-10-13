«Спартак» выиграл в Грозном. Месси открыт к уходу из «Барсы». Дайджест событий дня

Зидан согласился купить вратаря «Атлетика» из Бильбао Кепу Аррисабалаги.

Киммих стал лучшим игроком «Баварии» в сентябре.

У Месси есть целых три причины для ухода из «Барселоны».

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 190 миллионов за Кейна.

«Матч ТВ» предложил РФПЛ контракт на четыре года.

Гвардиола – лучший тренер сентября в АПЛ, Кейн – лучший игрок.

По словам Сампаоли, игроки сборной Чили имеют пристрастие к алкоголю.

Сборная России проведет товарищеские матчи против Аргентины и Испании.

Иньеста, возможно, завершит карьеру после ЧМ-2018.

«Спартак» выиграл у «Ахмата» и вышел на пятое место.