«Спартак» выиграл в Грозном. Месси открыт к уходу из «Барсы». Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2017 22:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 14 октября 2017, 07:51

      Spartak davai v zonu ligi chempionov

      1
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      Рейтинг: +6980

      mamba9090909 14 октября 2017, 07:29

      Ну наконец то, сподобился выиграть на выезде.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 14 октября 2017, 07:26

      Кейн в МЮ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 октября 2017, 07:03

      Спартак начинает рывок???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      AEerr 14 октября 2017, 03:21

      интересные новости!

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 14 октября 2017, 00:03

      Плохо что Ахмат проиграл.

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