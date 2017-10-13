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У Месси есть причины для перехода в «Манчестер Сити»

13 октября 2017, 11:08
29

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси по окончании текущего сезона может сменить клубную прописку. Его действующий контракт с каталонским клубом истекает летом 2018 года. Переговоры о его продлении пока далеки от завершения.

Есть несколько причин, по которым Месси задумался об уходе. Это продажа Неймара в «ПСЖ», назначение на пост главного тренера Эрнесто Вальверде, а также политическая ситуация в Каталонии. Известно, что «Манчестер Сити» пристально следит за развитием ситуации. Сообщается, что Месси серьезно рассматривает вариант с переходом в клуб британский клуб следующим летом.

Источник: The Sun
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы Барселона Манчестер Сити Месси Лионель
Комментарии (29)
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овертайм
1507882838
в клуб британский клуб
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Chernyi Lis
1507883852
а как же его слова..что барса сделала его футболистом и что никогда не уйдет..вот не зря говорят никогда не говори никогда!
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Igor Belousov
1507885191
месси давай в спартак
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Obojaemiy
1507886621
Хватит писать уже каждый шорох! Да никуда он не перейдет ваш месси..так и будет до старости тухнуть в барсе...пока не станет старым пердуном
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Rtu
1507889080
Вот пока он в барсе он номер 2! Роналдо лучше него в сотню раз,он игрок одного клуба всегда был и остаётся для настоящих профи ибо Рони играл в самой сильной лиги мира и все выиграл там !!! Именно все! А меси водитель одной машины .... нуб,привычка...
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RotBerg
1507894465
Месси в Сити , Роналду в МЮ и будет интересно
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Mark68
1507901531
....Опять журналюги пытаются "раскрутить сенсацию"....
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Berikosha
1507909708
с переходом в клуб британский клуб следующим летом. Очепятка
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Alex Flash
1507921771
ОН прекрасно помнит:кто и как дал ему входной билет в большой футбол
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BARCLAYS_APL
1507922805
Его в АПЛ сломают как не понимаете это не Испания не Франция чтоб тупо от всех бежать.
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