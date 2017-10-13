У Месси есть причины для перехода в «Манчестер Сити»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси по окончании текущего сезона может сменить клубную прописку. Его действующий контракт с каталонским клубом истекает летом 2018 года. Переговоры о его продлении пока далеки от завершения.

Есть несколько причин, по которым Месси задумался об уходе. Это продажа Неймара в «ПСЖ», назначение на пост главного тренера Эрнесто Вальверде, а также политическая ситуация в Каталонии. Известно, что «Манчестер Сити» пристально следит за развитием ситуации. Сообщается, что Месси серьезно рассматривает вариант с переходом в клуб британский клуб следующим летом.