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    У Месси есть причины для перехода в «Манчестер Сити»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси по окончании текущего сезона может сменить клубную прописку. Его действующий контракт с каталонским клубом истекает летом 2018 года. Переговоры о его продлении пока далеки от завершения.

    Есть несколько причин, по которым Месси задумался об уходе. Это продажа Неймара в «ПСЖ», назначение на пост главного тренера Эрнесто Вальверде, а также политическая ситуация в Каталонии. Известно, что «Манчестер Сити» пристально следит за развитием ситуации. Сообщается, что Месси серьезно рассматривает вариант с переходом в клуб британский клуб следующим летом.

    Источник: The Sun

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    13.10.2017 11:08
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    Комментарии29
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    • ...
      Рейтинг: +1596

      koli4ka 14 октября 2017, 18:54

      Как уже достали эти тупые, нуууу туууупые новости..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Trahmaster 14 октября 2017, 02:52

      Было бы интересно ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      LERDAV 13 октября 2017, 23:36

      ТОТ кто написал про Месси, лично с ним беседовал и ему рсписался в этом ? ИЛИ это ОБС.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 13 октября 2017, 22:26

      Его в АПЛ сломают как не понимаете это не Испания не Франция чтоб тупо от всех бежать.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 13 октября 2017, 22:09

      ОН прекрасно помнит:кто и как дал ему входной билет в большой футбол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      Berikosha 13 октября 2017, 18:48

      с переходом в клуб британский клуб следующим летом. Очепятка

      2
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    • ...
      Рейтинг: +47

      red-killer 13 октября 2017, 17:40

      Наверное ради Стерлинга он фанат его не стандартной походки.

      0
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      Рейтинг: +575

      Mark68 13 октября 2017, 16:32

      ....Опять журналюги пытаются "раскрутить сенсацию"....

      1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 13 октября 2017, 14:34

      Месси в Сити , Роналду в МЮ и будет интересно

      3
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      ...
      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > RotBerg 13 октября 2017, 15:01

      и про примеру можно забыть

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 октября 2017, 14:08

      Брехня!

      1
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