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    Киммих стал лучшим игроком «Баварии» в сентябре

    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих стал лучшим игроком команды по итогам голосования болельщиков в сентябре.

    «Конечно очень приятно, когда болельщики голосуют за тебя. Это доказывает, что я заслужил определенное признание и показал хорошую игру», – сказал Киммих.

    За его кандидатуру проголосовало 19,5 процентов болельщиков. На втором месте оказался Роберт Левандовски (16,9), а замыкает тройку – Хамес (9,0).

    Источник: ФК «Бавария»

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    13.10.2017 09:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 13 октября 2017, 15:00

      Круто поднимается парень. Вот он потенциал , видно его . А у нас в основном подающие надежду , к сожалению.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 13 октября 2017, 10:45

      наполи чемпион италии

      -1
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      ...
      Рейтинг: +23

      Tony_93 > Басмачи 13 октября 2017, 12:00

      Адресом ошибся баклажан

      0
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      Рейтинг: +23

      Tony_93 > Евгений Вольнов 13 октября 2017, 15:51

      Хахаха, быдло убогое

      0
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