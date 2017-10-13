Киммих стал лучшим игроком «Баварии» в сентябре

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих стал лучшим игроком команды по итогам голосования болельщиков в сентябре.

«Конечно очень приятно, когда болельщики голосуют за тебя. Это доказывает, что я заслужил определенное признание и показал хорошую игру», – сказал Киммих.

За его кандидатуру проголосовало 19,5 процентов болельщиков. На втором месте оказался Роберт Левандовски (16,9), а замыкает тройку – Хамес (9,0).