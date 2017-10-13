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    Источник: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 190 миллионов за Кейна

    «Манчестер Юнайтед» намерен приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

    Сообщается, что видеть 24-летнего форварда в своей команде желает главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    Манкунианцы готовы заплатить за англичанина около 190 миллионов евро, а самому игроку платить заработную плату в размере 155 тысяч в неделю.

    Напомним, что на Кейна также претендует «Реал», который готов отдать «шпорам» за футболиста Бензема, Модрича и Бэйла.

    Источник: The Sun

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    13.10.2017 12:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 13 октября 2017, 18:52

      года два назад надо было его покупать.тогда уже было видно его потенциал, а сейчас очень трудно будет оправдать эти деньги

      0
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      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 13 октября 2017, 18:06

      А Модрича зачем?Глава Реала совсем онуел.

      0
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 13 октября 2017, 15:08

      за кейна развернется нешуточная борьба

      0
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      Рейтинг: +10

      bet315 13 октября 2017, 13:59

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      0
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 13 октября 2017, 13:31

      При нынешнем Лукаку и 10 Кейнов не надо

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 13 октября 2017, 13:13

      А лукаку куда??? а что там с иброгимовичем?

      0
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      Рейтинг: +47

      red-killer > Павел Буре 13 октября 2017, 15:37

      В конце ноября вроде бы, должен на поле выйти.

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 октября 2017, 12:37

      Бензема и Бейла понятно, но зачем Реалу Модрича отдавать???

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > diadushka 13 октября 2017, 14:14

      Тоже не пойму.Если его и отдавать нужна замена и это явно не Кейн(который неизвестно заиграет ли вообще)Очередная утка.

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      Рейтинг: +47

      red-killer 13 октября 2017, 12:32

      Зачем эт недоигрок нам нужен.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > red-killer 13 октября 2017, 12:38

      такой игрок нужен любому топ-клубу

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