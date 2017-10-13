Источник: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 190 миллионов за Кейна

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Сообщается, что видеть 24-летнего форварда в своей команде желает главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Манкунианцы готовы заплатить за англичанина около 190 миллионов евро, а самому игроку платить заработную плату в размере 155 тысяч в неделю.

Напомним, что на Кейна также претендует «Реал», который готов отдать «шпорам» за футболиста Бензема, Модрича и Бэйла.