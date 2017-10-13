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    Иньеста сообщил о возможном завершении карьеры в сборной после ЧМ-2018

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста раздумывает о завершении международной карьеры следующим летом. 33-летний хавбек отметил, что чемпионат мира 2018 года в России может стать для него последним турниром за сборную Испании.

    «Есть вероятность, что ЧМ-2018 станет для меня последним в составе сборной. Посмотрим, как все будет развиваться.

    До чемпионата еще далеко. Надеюсь, что моя игра позволит мне отправиться в Россию», – отметил Иньеста.

    Напомним, что Иньеста выступает за сборную Испании с 2006 года. За это время полузащитник провел в составе национальной команды 118 матчей, забив 13 голов.

    Источник: L' Equipe

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    13.10.2017 16:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      LERDAV 13 октября 2017, 23:43

      Друзья, Вы же писали что ИНьЕСТА завершит карьеру в БАРСЕ!!! А что изменилось за 2 - 3 дня? бросте писать домыслы

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 октября 2017, 18:54

      что поделаешь время не стоит на месте. Огромный респект за все Иньесте.

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 13 октября 2017, 17:21

      Вот время летит, еще недавно, как вчера, был пацаном. А сейчас звезда и уже пора......
      легенды уходят.

      2
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 13 октября 2017, 17:14

      Тёзка однозначный молодец! Уверен, что никто не скажет ему в лицо и спину гадость!.. Скандалы не мутил, не во что не ввязывался, не под кого не копал!!... А на поле виртуоз и спаситель!! Игрочище!! Такие нужны на ЧМ!!

      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 13 октября 2017, 17:03

      Жаль. Он Великий игрок и любимец всей Испании

      2
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