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  • Иньеста сообщил о возможном завершении карьеры в сборной после ЧМ-2018

Иньеста сообщил о возможном завершении карьеры в сборной после ЧМ-2018

13 октября 2017, 16:40
5

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста раздумывает о завершении международной карьеры следующим летом. 33-летний хавбек отметил, что чемпионат мира 2018 года в России может стать для него последним турниром за сборную Испании.

«Есть вероятность, что ЧМ-2018 станет для меня последним в составе сборной. Посмотрим, как все будет развиваться.

До чемпионата еще далеко. Надеюсь, что моя игра позволит мне отправиться в Россию», – отметил Иньеста.

Напомним, что Иньеста выступает за сборную Испании с 2006 года. За это время полузащитник провел в составе национальной команды 118 матчей, забив 13 голов.

Источник: L' Equipe
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Испания Иньеста Андрес
Комментарии (5)
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levon_man
1507903394
Жаль. Он Великий игрок и любимец всей Испании
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insider_retro
1507904072
Тёзка однозначный молодец! Уверен, что никто не скажет ему в лицо и спину гадость!.. Скандалы не мутил, не во что не ввязывался, не под кого не копал!!... А на поле виртуоз и спаситель!! Игрочище!! Такие нужны на ЧМ!!
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SunRomeS
1507904505
Вот время летит, еще недавно, как вчера, был пацаном. А сейчас звезда и уже пора...... легенды уходят.
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OfaZavr
1507910079
что поделаешь время не стоит на месте. Огромный респект за все Иньесте.
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LERDAV
1507927433
Друзья, Вы же писали что ИНьЕСТА завершит карьеру в БАРСЕ!!! А что изменилось за 2 - 3 дня? бросте писать домыслы
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