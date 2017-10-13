Иньеста сообщил о возможном завершении карьеры в сборной после ЧМ-2018

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста раздумывает о завершении международной карьеры следующим летом. 33-летний хавбек отметил, что чемпионат мира 2018 года в России может стать для него последним турниром за сборную Испании.

«Есть вероятность, что ЧМ-2018 станет для меня последним в составе сборной. Посмотрим, как все будет развиваться.

До чемпионата еще далеко. Надеюсь, что моя игра позволит мне отправиться в Россию», – отметил Иньеста.

Напомним, что Иньеста выступает за сборную Испании с 2006 года. За это время полузащитник провел в составе национальной команды 118 матчей, забив 13 голов.