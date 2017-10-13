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    Самедов сказал, что в 2005 году покинул «Спартак» из-за Быстрова

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал об уходе из клуба в июле 2005 года.

    «Спартак» в 2005 году пришел Володя Быстров (из «Зенита» – прим. «Бомбардира»), которого взяли на мою позицию, а у меня было предложение от «Локомотива», так что я попросил, чтобы меня отпустили.

    Всю жизнь мечтал играть в «Спартаке». Я этого добился. Но в силу своего характера сказал тогда: «Раз вы так со мной поступаете, я ухожу».

    Сейчас бы я вообще много изменил. Но это меня чему-то научило, так что я не жалею», – рассказал 33-летний воспитанник красно-белых.

    Позже хавбек выступал за «Москву» и «Динамо» и возвращался «Локомотив». Трансфер в «Спартак» состоялся в январе. Его стоимость составила 3,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2017 20:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 11:30

      главное многое переосмыслил и приносит пользу.

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      Рейтинг: +39

      лёха57 13 октября 2017, 23:27

      а где сейчас быстров??? ушедший за деньгами в зенит???

      0
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > лёха57 17 октября 2017, 18:00

      Быстров за пару лет в Зените выиграл больше, чем весь спартак за 16 лет. Быстров вернулся домой. А вот зачем комбаров в спартак ушел- это тайна... наверное за ромбик играет и деньги тут не причем))

      0
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 13 октября 2017, 23:25

      А из локо в динамо и обратно из за кого уходил??

      0
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 13 октября 2017, 23:24

      Хахаха очканул. даже конкурировать за место в составе не рискнул. Сразу слился хахаха

      1
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 13 октября 2017, 21:39

      Самедов однозначно заматерел, стал добротным игроком. Помню как я радовался, что его продали и также был рад, когда он вернулся в прошлом году.

      5
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      Рейтинг: +312

      Zly 13 октября 2017, 21:32

      Разноплановые игроки, бей-беги, и другое дело раздача передач. хотя оба правые полузащитники. Грех жаловаться Сашке, в каждой команде, где играл приносил пользу.

      2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 13 октября 2017, 21:31

      Да за баблом ты сбежал. Всю свою карьеру бегаешь по клубам, то за баблом, то за потенциальными титулами. Звездой большой стал, в Локомотиве условия стал главному тренеру ставить. Вот ты и опять стал патриотом Спартака...в очередной раз.

      -2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > gol_kak_sokol 13 октября 2017, 21:45

      Ну, ты не осуждаешь, помимо твоего мнения есть ещё и другие. Могу в его защиту только сказать, что Самед не стал после перехода в Спартак журналюг страшными историями радовать. Но опять же, знает свою вину. Я всегда понимал игроков, которые переходят в клубы, где уровень гораздо выше предыдущего. А Самед, лишь перебежчик.

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > movie 13 октября 2017, 21:48

      Это для тебя- человека "поколения пепси" патриотизм лишь слово. Надеюсь, повзрослеешь и поумнеешь.

      -1
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 13 октября 2017, 21:26

      Потом лет через 10 или раньше придет в локо на какую нибудь должность и будет рассказывать, что ушел из-за тренера или чего-то еще, сделал ошибку и тд! Пес!

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 октября 2017, 21:12

      Сейчас Быстров со скамейки конкурентов пугает.

      3
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 13 октября 2017, 20:55

      Ну что тут сказать? Зассал Сашка) Хотя сейчас бы поступил бы иначе. Надо было ещё тогда показывать что ты лучше Быстрова.

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