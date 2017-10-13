Самедов сказал, что в 2005 году покинул «Спартак» из-за Быстрова

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал об уходе из клуба в июле 2005 года.

«Спартак» в 2005 году пришел Володя Быстров (из «Зенита» – прим. «Бомбардира»), которого взяли на мою позицию, а у меня было предложение от «Локомотива», так что я попросил, чтобы меня отпустили.

Всю жизнь мечтал играть в «Спартаке». Я этого добился. Но в силу своего характера сказал тогда: «Раз вы так со мной поступаете, я ухожу».

Сейчас бы я вообще много изменил. Но это меня чему-то научило, так что я не жалею», – рассказал 33-летний воспитанник красно-белых.

Позже хавбек выступал за «Москву» и «Динамо» и возвращался «Локомотив». Трансфер в «Спартак» состоялся в январе. Его стоимость составила 3,5 миллиона евро.