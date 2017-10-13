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  • Самедов сказал, что в 2005 году покинул «Спартак» из-за Быстрова

Самедов сказал, что в 2005 году покинул «Спартак» из-за Быстрова

13 октября 2017, 20:40
13

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал об уходе из клуба в июле 2005 года.

«Спартак» в 2005 году пришел Володя Быстров (из «Зенита» – прим. «Бомбардира»), которого взяли на мою позицию, а у меня было предложение от «Локомотива», так что я попросил, чтобы меня отпустили.

Всю жизнь мечтал играть в «Спартаке». Я этого добился. Но в силу своего характера сказал тогда: «Раз вы так со мной поступаете, я ухожу».

Сейчас бы я вообще много изменил. Но это меня чему-то научило, так что я не жалею», – рассказал 33-летний воспитанник красно-белых.

Позже хавбек выступал за «Москву» и «Динамо» и возвращался «Локомотив». Трансфер в «Спартак» состоялся в январе. Его стоимость составила 3,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр Быстров Владимир
Комментарии (13)
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Jenea83
1507917307
Ну что тут сказать? Зассал Сашка) Хотя сейчас бы поступил бы иначе. Надо было ещё тогда показывать что ты лучше Быстрова.
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vitvik
1507918355
Сейчас Быстров со скамейки конкурентов пугает.
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Альфред фаред
1507919206
Потом лет через 10 или раньше придет в локо на какую нибудь должность и будет рассказывать, что ушел из-за тренера или чего-то еще, сделал ошибку и тд! Пес!
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Антибиотик
1507919487
Да за баблом ты сбежал. Всю свою карьеру бегаешь по клубам, то за баблом, то за потенциальными титулами. Звездой большой стал, в Локомотиве условия стал главному тренеру ставить. Вот ты и опять стал патриотом Спартака...в очередной раз.
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Zly
1507919529
Разноплановые игроки, бей-беги, и другое дело раздача передач. хотя оба правые полузащитники. Грех жаловаться Сашке, в каждой команде, где играл приносил пользу.
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Алекс 914
1507919943
Самедов однозначно заматерел, стал добротным игроком. Помню как я радовался, что его продали и также был рад, когда он вернулся в прошлом году.
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Nekit92
1507926293
Хахаха очканул. даже конкурировать за место в составе не рискнул. Сразу слился хахаха
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Nekit92
1507926350
А из локо в динамо и обратно из за кого уходил??
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лёха57
1507926453
а где сейчас быстров??? ушедший за деньгами в зенит???
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OfaZavr
1507969812
главное многое переосмыслил и приносит пользу.
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