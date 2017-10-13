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    Депутат Госдумы пригласил Украину и США на ЧМ-2018 в качестве болельщиков

    Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил сожаление тем, что сборные Украины и США не прошли квалификацию чемпионата мира-2018.

    Депутат пригласил их приехать в Россию в качестве болельщиков.

    «По поводу предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет на следующий год в нашей стране, мы сожалеем, что сборная Украины и США не прошли квалификацию и не смогут принять участие в этом замечательном празднике спорта и футбола», – заявил Дегтярев.

    Источник: Р-Спорт

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    13.10.2017 15:40
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +22

      Igreks 13 октября 2017, 21:39

      Довбень

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 13 октября 2017, 18:44

      Тупо решил хайпануть,если уж такой гостеприимный то чего было акцентировать именно на этих сборных...пригласи вон голландцев или китайцев с ангольцами

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 октября 2017, 18:14

      Как говорит один мой знакомый..
      "Так вы никогда бухать не научитесь..(("

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      Ответить
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      Рейтинг: +86

      cent58 13 октября 2017, 18:00

      А я сожалею , что у нас такие депутаты - лицемеры , когда Порошенчик прокричит Слава России ! -тогда и пригласишь его с Ярошем в Донецк на сборы .

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 13 октября 2017, 17:38

      протролил :)

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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 13 октября 2017, 17:08

      в нашей стране должно быть по барабану на эти сборные

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 13 октября 2017, 17:04

      Ни фразы нет, где он их пригласил.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 октября 2017, 16:55

      Расшаркался и .... пропиарился ! Пригласи лично каждого и ... посели у себя в загородном доме ))))

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 13 октября 2017, 16:37

      Американцы вообще всегда были крепышами в футболе. Так что их не выход это сенсация. Их будет не хватать.

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      Рейтинг: +23

      Tony_93 13 октября 2017, 16:31

      Вообще пох... как на пендосов так и на укропов

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      Рейтинг: +22

      Igreks > Tony_93 13 октября 2017, 21:41

      На тебя всей роиссии пох, как и твоим родителям наверн

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