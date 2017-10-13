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  • Депутат Госдумы пригласил Украину и США на ЧМ-2018 в качестве болельщиков

Депутат Госдумы пригласил Украину и США на ЧМ-2018 в качестве болельщиков

13 октября 2017, 15:40
13

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил сожаление тем, что сборные Украины и США не прошли квалификацию чемпионата мира-2018.

Депутат пригласил их приехать в Россию в качестве болельщиков.

«По поводу предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет на следующий год в нашей стране, мы сожалеем, что сборная Украины и США не прошли квалификацию и не смогут принять участие в этом замечательном празднике спорта и футбола», – заявил Дегтярев.

Источник: Р-Спорт
Россия Украина США
Комментарии (13)
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insider_retro
1507899169
Напрасное сожаление и приглашение... Не хватало ещё околофутбольного геморроя!... На празднике футбола должны быть позитивные команды и болельщики!!... В загородном доме у себя пусть по-депутатски встречает и провожает, если ему не имётся...
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Chernyi Lis
1507900261
что за лицемерство..или пиши что тебе одному жаль!!на другие более дружественные страны которые не прошли ваще пох..ни слова!
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Tony_93
1507901515
Вообще пох... как на пендосов так и на укропов
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DeutschlandUberAlles
1507901867
Американцы вообще всегда были крепышами в футболе. Так что их не выход это сенсация. Их будет не хватать.
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dok66
1507902930
Расшаркался и .... пропиарился ! Пригласи лично каждого и ... посели у себя в загородном доме ))))
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Тони Монтана Б
1507903476
Ни фразы нет, где он их пригласил.
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серега кашин
1507903705
в нашей стране должно быть по барабану на эти сборные
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shinnik
1507907661
Как говорит один мой знакомый.. "Так вы никогда бухать не научитесь..(("
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Михаил Шевченко
1507909477
Тупо решил хайпануть,если уж такой гостеприимный то чего было акцентировать именно на этих сборных...пригласи вон голландцев или китайцев с ангольцами
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Igreks
1507919984
Довбень
Ответить
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