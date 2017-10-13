Депутат Госдумы пригласил Украину и США на ЧМ-2018 в качестве болельщиков

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил сожаление тем, что сборные Украины и США не прошли квалификацию чемпионата мира-2018.

Депутат пригласил их приехать в Россию в качестве болельщиков.

«По поводу предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет на следующий год в нашей стране, мы сожалеем, что сборная Украины и США не прошли квалификацию и не смогут принять участие в этом замечательном празднике спорта и футбола», – заявил Дегтярев.