«Монако» подтвердил, что Лемар летом был в шаге от перехода в «Арсенал»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что полузащитник его команды Тома Лемар летом действительно был в шаге от перехода в английский «Арсенал». Однако в срок клубы не успели уладить некоторые детали.

«Интерес к игроку проявляли «Ливерпуль» и «Арсенал», но гораздо более настойчивыми были «пушкари». Лемар туда чуть не перешел, мы просто не успели уладить все нюансы.

Я рад, что Тома остался с нами. Однако, если говорить честно, шансы на его уход в другой клуб в следующем году достаточно большие», – сказал россиянин.

Ранее «Бомбардир» писал, что «Ливерпуль» и «Арсенал» летом возобновят борьбу за Лемара.