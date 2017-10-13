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    «Монако» подтвердил, что Лемар летом был в шаге от перехода в «Арсенал»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что полузащитник его команды Тома Лемар летом действительно был в шаге от перехода в английский «Арсенал». Однако в срок клубы не успели уладить некоторые детали.

    «Интерес к игроку проявляли «Ливерпуль» и «Арсенал», но гораздо более настойчивыми были «пушкари». Лемар туда чуть не перешел, мы просто не успели уладить все нюансы.

    Я рад, что Тома остался с нами. Однако, если говорить честно, шансы на его уход в другой клуб в следующем году достаточно большие», – сказал россиянин.

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Ливерпуль» и «Арсенал» летом возобновят борьбу за Лемара.

    Источник: Goal.com

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    13.10.2017 01:26
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