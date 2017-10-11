Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль объявил о завершении международной карьеры. Напомним, ранее его команда не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018, заняв в отборочной группе КОНМЕБОЛ шестое место.

Видаль провел в составе сборной 95 матчей, забив 23 гола. Вместе с ним Чили дважды выигрывал Кубок Америки, а также занял второе место на Кубке конфедераций в 2017 году.

«Большое спасибо вам за все. Все эти годы мы были вместе и оставляли все силы в каждом матче, представляя свою страну.

Меня берет гордость за этих игроков и тренерский штаб», – сообщил Видаль.