Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Видаль объявил о завершении международной карьеры

    Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль объявил о завершении международной карьеры. Напомним, ранее его команда не смогла пробиться в финальную часть ЧМ-2018, заняв в отборочной группе КОНМЕБОЛ шестое место.

    Видаль провел в составе сборной 95 матчей, забив 23 гола. Вместе с ним Чили дважды выигрывал Кубок Америки, а также занял второе место на Кубке конфедераций в 2017 году.

    «Большое спасибо вам за все. Все эти годы мы были вместе и оставляли все силы в каждом матче, представляя свою страну.

    Меня берет гордость за этих игроков и тренерский штаб», – сообщил Видаль.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2017 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 7 ноября 2017, 04:30

      Muchas gracias muchachos por todo!! Рано

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      antonson10 12 октября 2017, 09:20

      ну в 30 лет то... может пиар? Месси тоже после неудач несколько раз уходил... нужно уметь проигрывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 октября 2017, 16:51

      робен видаль два баварца

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 11 октября 2017, 16:15

      И из Баварии тоже просим плииз... В Интер, в Китай, куда угодно!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC > zatonn 11 октября 2017, 16:59

      лучше в Зенит

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11