Роналду: «Россия, мы идем»

Весь нормальный мир будет на празднике...а америкосы с хохлами будут вопить что это так они байкотируют ЧМ в России
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от выхода своей команды на чемпионат мира 2018 года в Россию.
Напомним, что в решающем поединке португальцы обыграли Швейцарию (2:0), что позволило им занять первое место в отборочной группе B.
«Отличная команда. Спасибо всем за поддержку. Россия, мы идем», – сообщил Роналду.
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— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 11 октября 2017 г.