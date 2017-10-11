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    Роналду: «Россия, мы идем»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от выхода своей команды на чемпионат мира 2018 года в Россию.

    Напомним, что в решающем поединке португальцы обыграли Швейцарию (2:0), что позволило им занять первое место в отборочной группе B.

    «Отличная команда. Спасибо всем за поддержку. Россия, мы идем», – сообщил Роналду.

    Источник: Twitter

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    11.10.2017 13:51
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 11 октября 2017, 22:46

      Весь нормальный мир будет на празднике...а америкосы с хохлами будут вопить что это так они байкотируют ЧМ в России

      0
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      Рейтинг: +66

      Нил78 11 октября 2017, 19:55

      Да заждались уже.............заставил понервничать, давай на ЧМ красивый футбол!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      AnvarRudnev 11 октября 2017, 19:15

      без роналду бы чм не смотрел

      0
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    • ...
      Рейтинг: +106

      DSmoto 11 октября 2017, 18:26

      ну куда ж без тебя то )

      0
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 11 октября 2017, 18:17

      Видели знаем ждем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 октября 2017, 18:15

      Добро пожаловать!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 октября 2017, 16:17

      мы рады звездам футбола... добро пожаловать

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 октября 2017, 15:06

      Как последний мира из группы не выйдут... бывщая обрадуется

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 11 октября 2017, 14:26

      Here we come ale ale ale.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 октября 2017, 14:15

      Битва гигантов Роналду и Месси

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