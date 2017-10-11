Роналду: «Россия, мы идем»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от выхода своей команды на чемпионат мира 2018 года в Россию.

Напомним, что в решающем поединке португальцы обыграли Швейцарию (2:0), что позволило им занять первое место в отборочной группе B.

«Отличная команда. Спасибо всем за поддержку. Россия, мы идем», – сообщил Роналду.