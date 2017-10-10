Президент Чили посетит матч с Бразилией; игроки сказали, что она приносит команде удачу

66-летняя президент Чили Мишель Бачелет посмотрит матч своей сборной против команды Бразилии с трибун «Альянц Парка» в Сан-Паулу. Об этом сообщило ADN Radio.

По данным источинка, Бачелет приняла предложение главы чилийской федерации футбола Артуро Салаха. Чиновник в разговоре с президентом отметил, что игроки сборной считают, что лидер страны приносит им удачу.

За тур до конца отборочного турнира в Латинской Америке чилийцы занимают третью строчку, имея 26 очков. Сборная Колумбии набрала столько же и занимает четвертое место. Команды с пятого и шестого мест – Перу и Аргентина – имеют по 25 баллов.

Ранее президент Перу разрешил госслужащим уйти с работы пораньше, чтобы посмотреть игру против Колумбия.