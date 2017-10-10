Полоз сравнял счет в контрольном матче против Ирана

Никакой игры!!! Кокоша все поле поперёк пробежал и отдать некому слева!! Дойдут до штрафной и обратно в середину мяч пинают! Ни одной толковой контратаки!
Сборная России в рамках товарищеской встречи принимает команду Ирана. На 57-й минуте счет открыл нападающий Сердар Азмун. На 74-й форвард Дмитрий Полоз восстановил равенство.
«Бомбардир» предлагает посмотреть взятия ворот.
Текстовая онлайн-трансляция матча в Казани доступна по ссылке.
0:1 – Азмун, 57
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— РФПЛ (@rfpl) 10 октября 2017 г.
1:1 – Полоз, 74
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— РФПЛ (@rfpl) 10 октября 2017 г.