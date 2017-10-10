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    Полоз сравнял счет в контрольном матче против Ирана

    Сборная России в рамках товарищеской встречи принимает команду Ирана. На 57-й минуте счет открыл нападающий Сердар Азмун. На 74-й форвард Дмитрий Полоз восстановил равенство.

    «Бомбардир» предлагает посмотреть взятия ворот.

    Текстовая онлайн-трансляция матча в Казани доступна по ссылке.

    0:1 – Азмун, 57

    1:1 – Полоз, 74

    Источник: РПЛ

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    10.10.2017 20:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 10 октября 2017, 21:31

      Никакой игры!!! Кокоша все поле поперёк пробежал и отдать некому слева!! Дойдут до штрафной и обратно в середину мяч пинают! Ни одной толковой контратаки!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 октября 2017, 20:57

      с выходом во 2 тайме Полоза Кузяева и Самедова игра на много смотрелась лучше . Самедов мог в в дальний угол уже положить чуть не повезло

      3
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Полная Канистра 10 октября 2017, 21:20

      Навес делал случайно в перекладину попал

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 10 октября 2017, 20:56

      Кутепова как мальчика обошел. В Спартаке не играет, зато в сборной в основе...

      6
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 10 октября 2017, 20:55

      Другого и не ожидал... Иран очень плотно играл, Ростов Бердыева чем-то напомнил

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 10 октября 2017, 20:54

      Плохо когда у соперника нет игрока который забивает сам себе да ребята из сборной России ?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +158

      Zenit_72 10 октября 2017, 20:54

      По мне второй тайм вполне ок, особенно против закрытых иранцев.

      4
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      Рейтинг: +70675

      insider_retro 10 октября 2017, 20:54

      Иранцы понравились! Как хорошая пружина упруго принимали слабое давление нашей сборной и очень опасно выталкивали своих игроков в кинжальную атаку!!
      А наши… В атаке гол, перекладина, неплохой штрафной и пара удачных ударов в створ… Оборона подтвердила факт, что в нашей раме пропустит любой вратарь в любой игре… Во втором тайме зашевелились, иногда было интересно… Вроде получше!...)

      5
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 10 октября 2017, 20:32

      Это жесть, что Смолов, что Кокорин- два больших бревна. Ни обвести, ни мяч остановить, ни пробить не могут. ПОЗОР!!!!!!!!

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