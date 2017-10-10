Смолов впервые вывел сборную России на матч в качестве капитана

Сборная России в товарищеском матче принимает команду Ирана (0:0, 10-я минута).

В составе хозяев капитанскую повязку носит нападающий Федор Смолов. 27-летний игрок «Краснодара» стал капитаном национальной сборной впервые за пять лет выступлений.

На его счету девять голов 25-ти матчах. Смолов принял участие в двух крупных турнирах – чемпионате Европы-2016 и Кубке конфедераций-2017.

В текущем клубном сезоне форвард забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в восьми играх.

За событиями матча на «Казань Арене» можно следить здесь.