Смолов впервые вывел сборную России на матч в качестве капитана

Фёдор, рад затебя! Удачи тебе! Только пожалуйста фильтруй базар. Твои слова, что в России все разбираются в футболе и политике и дальше..... неприятно режут ухо.
Сборная России в товарищеском матче принимает команду Ирана (0:0, 10-я минута).
В составе хозяев капитанскую повязку носит нападающий Федор Смолов. 27-летний игрок «Краснодара» стал капитаном национальной сборной впервые за пять лет выступлений.
На его счету девять голов 25-ти матчах. Смолов принял участие в двух крупных турнирах – чемпионате Европы-2016 и Кубке конфедераций-2017.
В текущем клубном сезоне форвард забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в восьми играх.
За событиями матча на «Казань Арене» можно следить здесь.