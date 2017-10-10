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    Смолов впервые вывел сборную России на матч в качестве капитана

    Сборная России в товарищеском матче принимает команду Ирана (0:0, 10-я минута).

    В составе хозяев капитанскую повязку носит нападающий Федор Смолов. 27-летний игрок «Краснодара» стал капитаном национальной сборной впервые за пять лет выступлений.

    На его счету девять голов 25-ти матчах. Смолов принял участие в двух крупных турнирах – чемпионате Европы-2016 и Кубке конфедераций-2017.

    В текущем клубном сезоне форвард забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в восьми играх.

    За событиями матча на «Казань Арене» можно следить здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 19:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 20:12

      Фёдор, рад затебя! Удачи тебе! Только пожалуйста фильтруй базар. Твои слова, что в России все разбираются в футболе и политике и дальше..... неприятно режут ухо.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > DOCTOR PENALTY 10 октября 2017, 20:26

      он прав

      -1
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