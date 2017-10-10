Головин сообщил, что скоро вернется в строй ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал о своем самочувствии после травмы голеностопа. Россиянин отметил, что в ближайшее время вернется в общую группу армейской команды.

– Каково сейчас самочувствие?

– Прогресс идет. Лечился все это время, пока находился в сборной. Думаю, через четыре-пять дней буду тренироваться в общей группе. Точно не могу говорить, но надеюсь на это.

– Сейчас тренируетесь по облегченной программе?

– Да, конечно. Пробежки делал. После травмы два дня не бегал – было только лечение. А потом пробежки и тренажерный зал. Полный матч хотелось бы сыграть уже в Краснодаре в следующем туре. Но не могу загадывать.

– Полтора года играете без остановки. Не накопилась усталость?

– Нет, усталости никакой нет. Я молодой игрок, нужно много играть. Чем больше – тем лучше, – сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».