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    Головин сообщил, что скоро вернется в строй ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал о своем самочувствии после травмы голеностопа. Россиянин отметил, что в ближайшее время вернется в общую группу армейской команды.

    – Каково сейчас самочувствие?

    – Прогресс идет. Лечился все это время, пока находился в сборной. Думаю, через четыре-пять дней буду тренироваться в общей группе. Точно не могу говорить, но надеюсь на это.

    – Сейчас тренируетесь по облегченной программе?

    – Да, конечно. Пробежки делал. После травмы два дня не бегал – было только лечение. А потом пробежки и тренажерный зал. Полный матч хотелось бы сыграть уже в Краснодаре в следующем туре. Но не могу загадывать.

    – Полтора года играете без остановки. Не накопилась усталость?

    – Нет, усталости никакой нет. Я молодой игрок, нужно много играть. Чем больше – тем лучше, – сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 00:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 10 октября 2017, 16:32

      18го базелю не забудь забить)))))))

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 10 октября 2017, 08:49

      Здоровья, главное не форсируй лечение!!!

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      Рейтинг: +387

      petlyra 10 октября 2017, 01:25

      Выздоравливай и желаю больше не травмироваться.

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