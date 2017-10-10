Главный тренер сборной Бельгии получал звонки с предупреждениями не ставить Лукаку в состав

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что получал анонимные звонки с предупреждениями не ставить нападающего Ромелу Лукаку в состав на матч с Кипром.

Напомним, что поединок отборочного турнира к ЧМ-2018 пройдет 10 октября. Бельгия занимает первое место в группе с 25 очками и уже гарантировала себе путевку на ЧМ.

Лукаку получил повреждение перед матчем с Боснией и Герцоговиной (4:3) и пропустил эту встречу. Однако к игре с Кипром бельгиец уже готовился в общей группе.