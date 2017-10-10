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    Главный тренер сборной Бельгии получал звонки с предупреждениями не ставить Лукаку в состав

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что получал анонимные звонки с предупреждениями не ставить нападающего Ромелу Лукаку в состав на матч с Кипром.

    Напомним, что поединок отборочного турнира к ЧМ-2018 пройдет 10 октября. Бельгия занимает первое место в группе с 25 очками и уже гарантировала себе путевку на ЧМ.

    Лукаку получил повреждение перед матчем с Боснией и Герцоговиной (4:3) и пропустил эту встречу. Однако к игре с Кипром бельгиец уже готовился в общей группе.

    Источник: A Bola

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    10.10.2017 01:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 10 октября 2017, 14:52

      Наверное звонки были от болельщиков МЮ, которые пели про большой член Лукаку

      0
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      Рейтинг: -12

      VovaAv 10 октября 2017, 08:51

      В духе Мауринью, чтоб не травмировался в сборной.

      -1
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