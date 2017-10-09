Дешевые билеты на матч России с Ираном будут раздаваться бесплатно

В продажу поступили билеты на товарищеский матч сборных России и Ирана. Минимальная стоимость доступных для покупки билетов составила 900 рублей, максимальная – 1200.

Билеты за ворота и на угловые сектора по цене от 300 рублей продаваться не будут. Принято решение раздать их работникам бюджетных организаций.

Напомним, что встреча Россия – Иран состоится во вторник, 10 октября, на «Казань Арене» в 19:00 по московскому времени.