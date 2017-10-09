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    Дешевые билеты на матч России с Ираном будут раздаваться бесплатно

    В продажу поступили билеты на товарищеский матч сборных России и Ирана. Минимальная стоимость доступных для покупки билетов составила 900 рублей, максимальная – 1200.

    Билеты за ворота и на угловые сектора по цене от 300 рублей продаваться не будут. Принято решение раздать их работникам бюджетных организаций.

    Напомним, что встреча Россия – Иран состоится во вторник, 10 октября, на «Казань Арене» в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.10.2017 11:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2017, 13:59

      стадион один хер будет полупустой,в Москве мизер был,а в Казани вообще никому этот футбол не нужен.

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      Рейтинг: +722

      Urry 9 октября 2017, 13:26

      раздадут не тем, кто пошел бы...

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      Рейтинг: +53

      сашка0714 9 октября 2017, 12:11

      Да мне кажется даже на халяву народ не особо пойдет

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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 октября 2017, 12:05

      Дешевые билеты должны стоить дешево, а бесплатные билеты раздаются бесплатно. Тутошние умники двух слов связать не могут.

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      Рейтинг: +25028

      bset > serppion 9 октября 2017, 12:26

      О каких умниках речь? О школьниках, которые вечно придумывают тупые заголовки, допускают кучу ошибок и считают себя крутыми репортерами? Я уже давно выступаю за то, чтобы в Бомбардире работали хотя бы те, кто 8 класс окончил.

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 11:53

      Опыт Кубка Конфедераций подсказывает Казани, что лучше так!

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