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    Романцев – о матче против Южной Кореи: «У сборной России была жажда на борьбу и колоссальный настрой. Она еще прибавит»

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал итог товарищеского матча между россиянами и командой Южной Кореи (4:2).

    Следующую игру национальная команда проведет 10 октября в Казани. Соперником станет Иран, обеспечивший себе участие на чемпионате мира-2018.

    – Какое впечатление оставила против Кореи сборная вашего ученика?

    – Прежде всего, отметил бы у всех без исключения жажду борьбы и колоссальный настрой, чего не просматривалось на Евро-2016. Обещающе выглядела новая связка форвардов Смолов – Кокорин одинаково активная и впереди, и в обороне. Возможно, целостной, яркой игры на протяжении всех 90 минут показать пока не получается. Но то, что ее поиск идет в правильном направлении – вне сомнения. Уверен, эта сборная еще прибавит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2017 21:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 22:40

      Олег Иванович, мы всё понимаем, Черчесова надо поддержать. НО ??? !!!

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