Романцев – о матче против Южной Кореи: «У сборной России была жажда на борьбу и колоссальный настрой. Она еще прибавит»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал итог товарищеского матча между россиянами и командой Южной Кореи (4:2).

Следующую игру национальная команда проведет 10 октября в Казани. Соперником станет Иран, обеспечивший себе участие на чемпионате мира-2018.

– Какое впечатление оставила против Кореи сборная вашего ученика?

– Прежде всего, отметил бы у всех без исключения жажду борьбы и колоссальный настрой, чего не просматривалось на Евро-2016. Обещающе выглядела новая связка форвардов Смолов – Кокорин одинаково активная и впереди, и в обороне. Возможно, целостной, яркой игры на протяжении всех 90 минут показать пока не получается. Но то, что ее поиск идет в правильном направлении – вне сомнения. Уверен, эта сборная еще прибавит.