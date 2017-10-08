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  • Романцев – о матче против Южной Кореи: «У сборной России была жажда на борьбу и колоссальный настрой. Она еще прибавит»

Романцев – о матче против Южной Кореи: «У сборной России была жажда на борьбу и колоссальный настрой. Она еще прибавит»

8 октября 2017, 21:26
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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал итог товарищеского матча между россиянами и командой Южной Кореи (4:2).

Следующую игру национальная команда проведет 10 октября в Казани. Соперником станет Иран, обеспечивший себе участие на чемпионате мира-2018.

– Какое впечатление оставила против Кореи сборная вашего ученика?

– Прежде всего, отметил бы у всех без исключения жажду борьбы и колоссальный настрой, чего не просматривалось на Евро-2016. Обещающе выглядела новая связка форвардов Смолов – Кокорин одинаково активная и впереди, и в обороне. Возможно, целостной, яркой игры на протяжении всех 90 минут показать пока не получается. Но то, что ее поиск идет в правильном направлении – вне сомнения. Уверен, эта сборная еще прибавит.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Южная Корея Романцев Олег
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1507491655
Олег Иванович, мы всё понимаем, Черчесова надо поддержать. НО ??? !!!
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