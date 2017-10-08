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Пирло: «В «Интере» Ходжсон называл меня у***ом»

8 октября 2017, 18:12
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Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло рассказал о выступлении за «Интер» в период с 1998 по 2001 год.

«Я много играл в своем первом сезоне за клуб. Я отлично провел предсезонную подготовку, и Джиджи Симони предоставлял мне много игрового времени. Потом пришел Лучано Кастеллини, который больше доверял опытным игрокам. Ко мне он относился нормально. А Рой Ходжсон неправильно произносил мою фамилию.

Он называл меня Pirla («у***к» на миланском диалекте – прим. «Бомбардира»), но понимал мою футбольную натуру лучше, чем другие тренеры. В 1999 году в команде сменилось четыре тренера. Утром я просыпался и не сразу мог вспомнить, кто нас сейчас тренирует», – сказал 38-летний хавбек.

После аренды в «Реджине» и «Брешии» Пирло перешел в «Милан» в июле 2001 года. Сумма сделки составила 18 миллионов евро.

Экс-главный тренер сборной Англии Ходжсон работал с «Интером» с 1995 года по 1997 и в 1999. В сентябре 70-летний специалист возглавил «Кристал Пэлас».

Источник: Daily Mail
США. МЛС Италия. Серия А Нью-Йорк Сити Интер Италия Англия Кристал Пэлас Пирло Андреа Ходжсон Рой
Комментарии (1)
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SKS6891
1507483828
Да уж, пикантная ситуация, когда тебя так называют, пусть и неумышленно, в раздевалке перед своими коллегами :))
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