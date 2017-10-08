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    «Ньюкасл» обвинили в мошенничестве

    В Англии заподозрили «Ньюкасл» в мошенничестве. Как сообщается, клуб рискует столкнуться с обвинениями в систематическом нарушении законов по налогам при осуществлении трансферных операций. Сотрудники службы HMRC Operation Loom утверждают, что есть пять случаев подозрения на мошенничество с участием клуба.

    Налоговый сотрудник Ли Гриффитс в судебных документах показал, что степень вены «Ньюкасла» может быть в гораздо большем масштабе, чем предполагалось первоначально. Специалист считает, что клуб систематически злоупотреблял налоговой системой, и поэтому все платежи агентам были потенциально предметом уголовного судопроизводства. Теоретически речь может идти о трансферах клуба на общую сумму более 500 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.10.2017 07:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 11 октября 2017, 06:19

      Ли Гриффитс !!Это котрый за Селтик играет )))Прям полное совпадение имени и фамилии))

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 8 октября 2017, 11:08

      Нужно еще доказать вЕну))))

      1
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      Рейтинг: +355

      kvm5 8 октября 2017, 09:51

      коррупция не только в России

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