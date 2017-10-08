«Ньюкасл» обвинили в мошенничестве

В Англии заподозрили «Ньюкасл» в мошенничестве. Как сообщается, клуб рискует столкнуться с обвинениями в систематическом нарушении законов по налогам при осуществлении трансферных операций. Сотрудники службы HMRC Operation Loom утверждают, что есть пять случаев подозрения на мошенничество с участием клуба.

Налоговый сотрудник Ли Гриффитс в судебных документах показал, что степень вены «Ньюкасла» может быть в гораздо большем масштабе, чем предполагалось первоначально. Специалист считает, что клуб систематически злоупотреблял налоговой системой, и поэтому все платежи агентам были потенциально предметом уголовного судопроизводства. Теоретически речь может идти о трансферах клуба на общую сумму более 500 миллионов фунтов стерлингов.