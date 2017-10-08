Колосков: «Дуэт Кокорина и Смолова может стать одним из лучших на предстоящем чемпионате мира»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил уверенность, что форвард «Краснодара» Федор Смолов и нападающий «Зенита» Александр Кокорин еще будут повышать свой уровень мастерства. При этом данная связка была названа потенциально одной из лучших на предстоящем чемпионате мира-2018.

«И Кокорин, и Смолов – игроки высокого международного уровня. Оба – прирожденные бомбардиры – со скоростью, дриблингом, ударом. Они прекрасно понимают игру и будут только прибавлять.

Если ничего не изменится в их настроении и отношении к футболу и прежде всего к себе, думаю, этот дуэт может стать одним из лучших на всем чемпионате мира», – заявил Колосков.