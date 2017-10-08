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    Колосков: «Дуэт Кокорина и Смолова может стать одним из лучших на предстоящем чемпионате мира»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил уверенность, что форвард «Краснодара» Федор Смолов и нападающий «Зенита» Александр Кокорин еще будут повышать свой уровень мастерства. При этом данная связка была названа потенциально одной из лучших на предстоящем чемпионате мира-2018.

    «И Кокорин, и Смолов – игроки высокого международного уровня. Оба – прирожденные бомбардиры – со скоростью, дриблингом, ударом. Они прекрасно понимают игру и будут только прибавлять.

    Если ничего не изменится в их настроении и отношении к футболу и прежде всего к себе, думаю, этот дуэт может стать одним из лучших на всем чемпионате мира», – заявил Колосков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.10.2017 06:14
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 9 октября 2017, 21:25

      если худшими будут раналдо, каутиньо, халк, дембеле мбапе, неймар, месси и еще 120 футболистов

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      Рейтинг: +5262

      Каратель 9 октября 2017, 08:29

      вот же бля балабол,пусть сначала они покажут себя в деле.помню не так давно кричали про связку смолов-мамаев,что вышло мы помним.пока что уровень нашей сборной это обыгрывать кореи и новые зеландии,жаль конечно,но это так

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 октября 2017, 06:51

      Ну не умеют у нас молчать. Так и норовят расхвалить раньше срока. А потом - типа не оправдали возложенного на них высокого доверия

      1
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 8 октября 2017, 22:58

      Дзюбу надо добавить к ним, Дзюбу, веселее будет!

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 8 октября 2017, 22:11

      Поживём, увидим, удивим.)))

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 октября 2017, 21:29

      по золотому мячу им...

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      Рейтинг: +22

      EURO555 8 октября 2017, 20:08

      Мне интересно! Если сборная Украины пробьётся на ЧМ-2018, их пустят в Россию?

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      Рейтинг: +5584

      _Marqella_ > EURO555 9 октября 2017, 11:19

      Они не выйдут на ЧМ, Хорваты не дадут...))даже если выйдут, кто их может не пустить ???

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      Рейтинг: +27

      Nazar2018 8 октября 2017, 17:45

      Третьим Мамаев будет...

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 октября 2017, 15:59

      как всегда чинуши оды поют про наших напов Хотелось теперь послушать про нашу защиту и про вратаря ведь тоже могут или уже стали лучшими

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 8 октября 2017, 14:53

      этот дуэт полный "0"!!!!! и вчерашняя игра это показала.... Хорошая игра у них получается только фрагментами и то не в каждой игре.....

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