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  • Колосков: «Дуэт Кокорина и Смолова может стать одним из лучших на предстоящем чемпионате мира»

Колосков: «Дуэт Кокорина и Смолова может стать одним из лучших на предстоящем чемпионате мира»

8 октября 2017, 06:14
38

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил уверенность, что форвард «Краснодара» Федор Смолов и нападающий «Зенита» Александр Кокорин еще будут повышать свой уровень мастерства. При этом данная связка была названа потенциально одной из лучших на предстоящем чемпионате мира-2018.

«И Кокорин, и Смолов – игроки высокого международного уровня. Оба – прирожденные бомбардиры – со скоростью, дриблингом, ударом. Они прекрасно понимают игру и будут только прибавлять.

Если ничего не изменится в их настроении и отношении к футболу и прежде всего к себе, думаю, этот дуэт может стать одним из лучших на всем чемпионате мира», – заявил Колосков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смолов Федор Кокорин Александр
Комментарии (38)
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mamba9090909
1507436117
Чтобы стать лучшим дуэтом, надо будет выйти из группы, что, судя по вчерашней игре, очень проблематично.
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Gullit 76
1507443932
Играли каждый сам по себе,что наводит на мысль о схеме с одним нападающим!С чего вдруг такие диферамбы?
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subbotaspartak
1507446639
Да что ты!... Вообще я люблю анекдоты.
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raritet
1507446759
такой порыв , как будто не корейцы себе забили, а наш дуэт...
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OfaZavr
1507450217
ну и с чего он так говорит, что особенного показал это так сказать дуэт.
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Dominator777
1507458398
Как связка игроков не мирового уровня может быть лучшей на ЧМ 2018? Вячеслав, можно свой ответ дать (чтобы не быть всеобщим посмешищем) мне в "личку".
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dendiesel
1507463638
этот дуэт полный "0"!!!!! и вчерашняя игра это показала.... Хорошая игра у них получается только фрагментами и то не в каждой игре.....
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paracetamol
1507492731
Дзюбу надо добавить к ним, Дзюбу, веселее будет!
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APchelov
1507521077
Ну не умеют у нас молчать. Так и норовят расхвалить раньше срока. А потом - типа не оправдали возложенного на них высокого доверия
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Каратель помойников
1507526961
вот же бля балабол,пусть сначала они покажут себя в деле.помню не так давно кричали про связку смолов-мамаев,что вышло мы помним.пока что уровень нашей сборной это обыгрывать кореи и новые зеландии,жаль конечно,но это так
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