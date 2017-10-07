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    Месси призывает Санчеса перейти в «ПСЖ»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси призвал форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса продолжить карьеру в «ПСЖ». Отмечается, что игроки тесно связаны друг с другом еще со времен совместного выступления за каталонский клуб. При этом лидер сине-гранатовых очень настаивает на том, чтобы чилиец присоединился к парижанам.

    Контракт Санчеса с «канонирами» истекает следующим летом. Месси осознает, что «Барселона» не заинтересована в повторном приглашении Санчеса, несмотря на то что он обойдется ей бесплатно.

    В результате Месси посоветовал Санчесу перейти в «ПСЖ», где он сможет присоединиться к игрокам атаки Неймару, Килиану Мбаппе и Эдинсону Кавани.

    Источник: Tribalfootball

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    07.10.2017 17:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 12 октября 2017, 20:39

      Когда в атаке есть три козы, они бегут в разные стороны. ПСЖ скоро копец, и очень хорошо, нужно слить всё дерьмо в одно ведро и прихлопнуть.

      0
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      Рейтинг: +28

      Trahmaster 7 октября 2017, 19:56

      Если Санчес перейдёт в ПСЖ, то это будет самая мощная атакующая четверка в мире

      0
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram > Trahmaster 9 октября 2017, 11:47

      и не факт, что из этого что-то выйдет. Вон у МЮ в недавнем прошлом было - Руни, ВанПерси, Фалькао, ДиМария, Мата - казалось бы- вот это нападение...а по факту кукишь с маслом оказался.

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      Рейтинг: +28

      Trahmaster > Randy Ram 10 октября 2017, 14:07

      И то правда

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 7 октября 2017, 19:40

      Утка

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 7 октября 2017, 19:32

      Уже трудно понять, кто руководит футболом в этих командах, смотрите сами: Неймар хочет, Месси хочет, Рональду хочет и т.д. И их прихоти выполняются.

      1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 18:07

      Коротышка начинает руководить трансферами уже во всей Европе, своей Барселоны мало....

      -2
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 7 октября 2017, 18:06

      Месси то от этого ваще каким боком жарко?

      0
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