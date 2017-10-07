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Месси призывает Санчеса перейти в «ПСЖ»

7 октября 2017, 17:15
8

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси призвал форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса продолжить карьеру в «ПСЖ». Отмечается, что игроки тесно связаны друг с другом еще со времен совместного выступления за каталонский клуб. При этом лидер сине-гранатовых очень настаивает на том, чтобы чилиец присоединился к парижанам.

Контракт Санчеса с «канонирами» истекает следующим летом. Месси осознает, что «Барселона» не заинтересована в повторном приглашении Санчеса, несмотря на то что он обойдется ей бесплатно.

В результате Месси посоветовал Санчесу перейти в «ПСЖ», где он сможет присоединиться к игрокам атаки Неймару, Килиану Мбаппе и Эдинсону Кавани.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Барселона Арсенал ПСЖ Месси Лионель Санчес Алексис
Комментарии (8)
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I_R_O_N_M_A_N
1507388797
Месси то от этого ваще каким боком жарко?
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DOCTOR PENALTY
1507388852
Коротышка начинает руководить трансферами уже во всей Европе, своей Барселоны мало....
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prtcs
1507393973
Уже трудно понять, кто руководит футболом в этих командах, смотрите сами: Неймар хочет, Месси хочет, Рональду хочет и т.д. И их прихоти выполняются.
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de bruyne
1507394454
Утка
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Trahmaster
1507395378
Если Санчес перейдёт в ПСЖ, то это будет самая мощная атакующая четверка в мире
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Александр52
1507829973
Когда в атаке есть три козы, они бегут в разные стороны. ПСЖ скоро копец, и очень хорошо, нужно слить всё дерьмо в одно ведро и прихлопнуть.
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