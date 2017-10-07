Месси призывает Санчеса перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси призвал форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса продолжить карьеру в «ПСЖ». Отмечается, что игроки тесно связаны друг с другом еще со времен совместного выступления за каталонский клуб. При этом лидер сине-гранатовых очень настаивает на том, чтобы чилиец присоединился к парижанам.

Контракт Санчеса с «канонирами» истекает следующим летом. Месси осознает, что «Барселона» не заинтересована в повторном приглашении Санчеса, несмотря на то что он обойдется ей бесплатно.

В результате Месси посоветовал Санчесу перейти в «ПСЖ», где он сможет присоединиться к игрокам атаки Неймару, Килиану Мбаппе и Эдинсону Кавани.