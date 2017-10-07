Полоз почувствовал недомогание и может пропустить игру с Южной Кореей

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз рискует пропустить товарищеский матч с Южной Кореей. Как сообщается на официальном сайте РФС, форвард почувствовал недомогание.

«Накануне вечером в преддверии контрольного матча с Южной Кореей Дмитрий Полоз почувствовал недомогание. В настоящее время у него наблюдается повышенная температура, и врачи сборной проводят с игроком необходимые медицинские мероприятия. Участие Полоза в сегодняшнем матче находится под большим вопросом.

Надеемся, что уже в ближайшее время футболист восстановится и присоединится к работе в общей группе», – говорится в заявлении.

Напомним, что матч Россия – Южная Корея пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.