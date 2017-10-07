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    Полоз почувствовал недомогание и может пропустить игру с Южной Кореей

    Нападающий сборной России Дмитрий Полоз рискует пропустить товарищеский матч с Южной Кореей. Как сообщается на официальном сайте РФС, форвард почувствовал недомогание.

    «Накануне вечером в преддверии контрольного матча с Южной Кореей Дмитрий Полоз почувствовал недомогание. В настоящее время у него наблюдается повышенная температура, и врачи сборной проводят с игроком необходимые медицинские мероприятия. Участие Полоза в сегодняшнем матче находится под большим вопросом.

    Надеемся, что уже в ближайшее время футболист восстановится и присоединится к работе в общей группе», – говорится в заявлении.

    Напомним, что матч Россия – Южная Корея пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: РФС

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    07.10.2017 11:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 15:39

      Врачи от температуры рекомендуют ПАРАЦЕТАМОЛ.

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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 7 октября 2017, 14:03

      В Зените Диму есть кем заменить, а вот в сборной некем.

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